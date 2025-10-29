الأخبار
بالفيديو
"كنتُ ضمن الفريق الذي بحث عنك"... هربت من العنف خلال طفولتها وبعد 14 سنة أُغرمت بـ"الشرطي البطل"

منوعات
2025-10-29 | 07:11
مشاهدات عالية
2min
"كنتُ ضمن الفريق الذي بحث عنك"... هربت من العنف خلال طفولتها وبعد 14 سنة أُغرمت بـ"الشرطي البطل"

تحوّلت قصة مأساوية عاشتها فتاة أميركية إلى قصة حب استثنائية، بعد أن ارتبطت بالشرطي الذي كان يبحث عنها عندما كانت طفلة هاربة من العنف الأسري، قبل نحو 14 عاماً.

وفي التفاصيل، هربت روشين آلي، 28 عاماً — المعروفة باسم Roro Nicole عبر مواقع التواصل —  وهي في سن الـ13 من منزل والدها في ولاية تينيسي، بعد سنوات من الإساءة والعنف. وفي ذلك الوقت، تلقت الشرطة بلاغاً عن اختفاء طفلين، وكان من بين الضباط المشاركين في عملية البحث تايلر شروب (38 عاماً)، خطيبها اليوم، وفق ما نقلت صحيفة بيبول.

ورغم مشاركته في عملية البحث، إلا أن لقائهما الأول الحقيقي لم يتم حتى عام 2023، عندما بدأت آلي العمل في قسم شرطة جاكسون كضابط دوريات. ومنذ ذلك الوقت، تطوّرت صداقتهما تدريجياً إلى علاقة عاطفية قوية.

وتروي آلي أنها قضت طفولتها بين سوء معاملة الأب و تجاهل السلطات لمعاناتها بعد إلحاقها بنظام الرعاية. وتقول إنها شاهدت والدها يعتدي بعنف على شقيقتها، قبل أن تحسم قرارها مع شقيقها الأصغر بالهرب عبر نافذة المنزل.

وبعد العثور عليهما، أُوقف الوالدان وتم إدانة الأب بالاعتداء المشدد عام 2011. ثم انتقلت آلي إلى دور رعاية عدة حتى بلوغها 18 عاماً، قبل أن تصبح لاحقاً ضابطة إصلاحية ومن ثم ضابطة شرطة.

وإلى جانب ابنها البالغ 5 أشهر ستتسون، أصبح شروب يساعدها في تربية طفليها داوسون (8 سنوات) وبرانتلي (7 سنوات).

واكتشف شروب الرابط الذي يجمعه بآلي صدفة عندما شاركته ذكريات الهروب من منزلها عام 2010، ليقول لها حينها: "كنتُ ضمن الفريق الذي بحث عنك".

وتقول آلي عن تلك اللحظة: "تفاجأت… لكنني وجدت الأمر لطيفا جداً".

وفي آب 2024، طلب شروب يدها خلال عطلة عائلية على الشاطئ، في مفاجأة أعدّها بمشاركة طفليها. وتقول آلي: "بكيت من شدّة الفرح… شعرت أنني سأرتبط أخيراً بالرجل الذي حلمت به.... كان بطلي… منذ ذلك اليوم".

ومن المقرر أن يُقام زفافهما في تشرين الأول 2026.

