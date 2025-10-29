الأخبار
"سقطت قدماها بين القطار المتحرك والرصيف"... حارس محطة ينقذ فتاة في مشهد بطولي (فيديو)
منوعات
2025-10-29 | 10:52
"سقطت قدماها بين القطار المتحرك والرصيف"... حارس محطة ينقذ فتاة في مشهد بطولي (فيديو)
التُقطت لحظة درامية في ولاية آسام الهندية، أظهرت حارس محطة يقظاً ينقذ فتاة انزلقت بينما كانت تحاول الصعود إلى قطار متحرك، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكانت الفتاة قد فقدت توازنها وسقطت قدماها في الفجوة بين القطار والرصيف، قبل أن يسارع الحارس إلى سحبها بعيداً عن العربة وإنقاذها من خطر دهسها، وسط محاولات ومساعدة من المتواجدين في المكان.
