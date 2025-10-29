الأخبار
LBCI
LBCI

إعدادها تطلب أكثر من 40 ألف ساعة عمل... الكشف عن صورة مذهلة لـ "درب التبانة" بتفاصيل غير مسبوقة

علوم وتكنولوجيا
2025-10-29 | 11:02
إعدادها تطلب أكثر من 40 ألف ساعة عمل... الكشف عن صورة مذهلة لـ &quot;درب التبانة&quot; بتفاصيل غير مسبوقة
إعدادها تطلب أكثر من 40 ألف ساعة عمل... الكشف عن صورة مذهلة لـ "درب التبانة" بتفاصيل غير مسبوقة

كشف علماء فلك عن صورة جديدة لمجرة درب التبانة أظهرت تفاصيل غير مسبوقة عن بنيتها وعمليات تشكل النجوم فيها. وتم إعداد الصورة خلال 18 شهرا وبأكثر من 40 ألف ساعة عمل، لتصبح أكبر صورة ملونة للمجرة بترددات الراديو المنخفضة حتى الآن، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتعرض الصورة جانب المجرة من نصف الكرة الجنوبي عبر أطوال موجية راديوية مختلفة، ما يتيح للباحثين استكشاف مراحل ولادة النجوم وتطورها وانفجارها عند نهاية حياتها.

وأعدّ الصورة فريق من المركز الدولي لأبحاث علم الفلك الراديوي في أستراليا، باستخدام بيانات جُمعت من تلسكوب Murchison Widefield Array في ولاية أستراليا الغربية، ومعالجتها بحواسيب فائقة الدقة.

وقالت الباحثة سيلفيا مانتوفانيني إن الصورة توفر فهما أوضح لكيفية تشكل النجوم وتفاعلها مع محيطها، مشيرة إلى أنها تكشف ما تعجز عنه الصور البصرية بسبب الغبار الكوني الذي يحجب بعض المناطق.


وتتميز الصورة الجديدة بأنها توفر دقة أعلى بمرتين، وحساسية أكبر بعشر مرات، وتشمل مساحة ضعف ما تم التقاطه في صورة مماثلة عام 2019، ما يسمح بإجراء دراسات أكثر عمقا لتركيبة المجرة.

وتركز مانتوفانيني في أبحاثها على بقايا المستعرات العظمى؛ وهي غيوم غازية تتشكل عندما ينفجر نجم في نهاية حياته. وعلى الرغم من اكتشاف مئات هذه البقايا، يرجح العلماء وجود آلاف أخرى لم تُرصَد بعد.

وتظهر مناطق الانفجارات النجمية الواضحة في الصورة على شكل دوائر حمراء كبيرة، فيما تشير المناطق الزرقاء الصغيرة إلى أماكن تشكل نجوم جديدة. ويرى الباحثون أن هذه البيانات ستسهم في تطوير فهم أوضح للعمليات الديناميكية التي تحكم تطور مجرتنا.

