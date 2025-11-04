كتبها أثناء سجنه عام 1899... عرض رسالة ونستون تشرشل إلى حبيبته الأولى في مزاد مقابل هذا المبلغ!

ظهرت رسالة مؤثرة كتبها رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل إلى حبيبته الأولى أثناء سجنه في جنوب أفريقيا، بعد 126 عامًا.

وتُعرض الرسالة المكتوبة بخط اليد، والمكونة من صفحة واحدة، للبيع في مزاد "فورم" بلندن مقابل ما يُقدر بـ 20,000 جنيه إسترليني.

ويتضمن المزاد أيضاً رسالة ثانية كتبها تشرشل إلى حبيبته باميلا بلودن، ويُعتقد أنها أول مراسلات بينهما.

وكتب رئيس الوزراء لحبيبته في 18 تشرين الثاني 1899: "إنه ليس عنوانًا مُرضيًا للكتابة منه" بعد سجنه أثناء تغطيته لحرب البوير كمراسل، لكنه حاول أن يظل متفائلًا، مضيفًا أنه يتوقع إطلاق سراحه، فكتب: "لقد أُخذت أعزلًا، ومعي جميع المؤهلات كمراسل".

واختتم تشرشل حديثه قائلاً لباميلا: "في خضم مشاهد جديدة وحية، أفكر فيكِ كثيرًا".

وكان تشرشل قد أُسر قبل كتابة هذه الرسالة بثلاثة أيام وهو يدافع عن قطار مدرع من كمين للبوير، ونُقل إلى معسكر أسرى حرب في مبنى مدرسة ستيتس موديل في بريتوريا.

وهرب تشرشل من الأسر بعد أربعة أسابيع عبر تسلق جدار السجن والاختباء في قطار فحم، ليصل في النهاية إلى بر الأمان في شرق افريقيا البرتغالية.

المصدر