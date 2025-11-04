الأخبار
5 نصائح تساعدكم على تنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد العودة من السفر... هذا ما كشفه الخبراء!

منوعات
2025-11-04 | 13:24
5 نصائح تساعدكم على تنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد العودة من السفر... هذا ما كشفه الخبراء!

كشف خبراء النظافة عن أفضل طريقة لتنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد كل عطلة.

وقال الخبراء إن الخطوة الأولى تكمن في تجفيف مستلزمات النظافة الشخصية وحقائبها.

وأوصى الخبراء بغسل الوسادة المخصصة للرقبة، وقالوا: "المشكلة الحقيقية هي تراكم الجلد الميت والزيوت على بشرتك، وهذا لن يكون لطيفًا. لن تشعر بالراحة، ولن تكون رائحتها زكية".

والخطوة الأساسية الثالثة بحسب الخبراء هي تنظيف الهاتف من خلال مسحه بقطعة قماش نظيفة وجافة، ثم مسحه بمناديل وتركه يجف في الهواء.

واقترح الخبراء تنظيف سماعات الأذن باستخدام مناديل مطهرّة وابعاد السوائل عن الفتحات أو منافذ التوصيل.

وشدد الخبراء على أهمية استخدام منديل مضاد للبكتيريا لتنظيف حافظة الهاتف، ثم تنظيف الأمتعة بالمكنسة الكهربائية لتنظيف الجزء الداخلي، وغسل زجاجة الماء بالصابون أثناء السفر وبعد العودة إلى المنزل.

LBCI
صحة وتغذية
2025-10-07

تناول عصير الفاكهة يومياً يؤثر بشكل سلبي على الصحة... هذا ما كشفه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-16

5 اختلافات رئيسية بين ضباب الدماغ وأعراض مرض الزهايمر... هذا ما كشفه الخبراء!

LBCI
صحة وتغذية
2025-09-01

صلة بين طول القامة وخطر الإصابة بأمراض القلب... هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
موضة وجمال
2025-09-18

فستان ميلانيا ترامب وحزامها في قلعة وندسور يثيران الجدل... وهذا ما كشفه الخبراء

LBCI
منوعات
15:28

تعرضت لحادث مرعب ودخلت في غيبوبة... امرأة تروي قصتها المؤثرة :"أعتقد أن هاتفي أنقذ حياتي"

LBCI
منوعات
14:30

وجبة طعام أفسدت رحلته... راكب يتعرض لموقف صادم على متن إحدى الطائرات وهذه قصته!

LBCI
منوعات
12:20

كتبها أثناء سجنه عام 1899... عرض رسالة ونستون تشرشل إلى حبيبته الأولى في مزاد مقابل هذا المبلغ!

LBCI
منوعات
09:21

تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

أموال ناقصة في خزنة بلدية بيروت... أمين الخزينة يبرر والقضاء يفتح أكثر من محضر!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 4-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
13:33

"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
13:55

فرعية لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراحات قوانين القضاء الإداري وأقرت المواد من 121 إلى 159 بعد تعديلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

غرق واحد من أفضل الأندية العالمية في ديون تخطت المليار يورو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

انتخابات عمدة نيويورك... زهران ممداني المرشّح الأوفر حظاً حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ربع قرن من الشراكة: الوكالة الفرنسية للتنمية تجدّد التزامها تجاه لبنان

LBCI
حال الطقس
13:42

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

اكثر من صيغة لتعديل قانون الانتخاب من اللجنة الوزارية الى الحكومة

LBCI
أمن وقضاء
13:33

"نحو إعادة الإعمار" من المصيلح… والعائق الأهم: اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مصرف لبنان: 4 ركائز لمعالجة الخسائر وردّ الودائع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطة ردّ الودائع... خلافات بين المصارف والحكومة

LBCI
أخبار دولية
13:15

إسرائيل تتجه نحو التصعيد وتستبعد نجاح "مسار ديبلوماسيّ" تجاه لبنان

LBCI
أخبار لبنان
01:10

بعد حفل زفاف داخل مغارة جعيتا... وزارة السياحة توضح

LBCI
اقتصاد
02:06

جدول جديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
08:51

استدرج فتيات قاصرات وتحرش بهن... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
رياضة
05:59

سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:26

توقيف سيارة محملة بالمتممات الغذائية المزورة (فيديو)

LBCI
منوعات
09:21

تجردت من ملابسها وغطّت جسدها بالطلاء: كيم كارداشيان تطل في جلسة تصوير نارية ومثيرة للجدل! (صور)

LBCI
خبر عاجل
07:18

بعد التحقيق بشبهة هدر أموال من صندوق خزينة بلدية بيروت... هذا ما أعلنته المديرية العامة لأمن الدولة

LBCI
اقتصاد
04:05

نقاط خلاف أساسية بين الحكومة والقطاع المصرفي

