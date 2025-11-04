5 نصائح تساعدكم على تنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد العودة من السفر... هذا ما كشفه الخبراء!

كشف خبراء النظافة عن أفضل طريقة لتنظيف الأمتعة بشكل صحيح بعد كل عطلة.

وقال الخبراء إن الخطوة الأولى تكمن في تجفيف مستلزمات النظافة الشخصية وحقائبها.

وأوصى الخبراء بغسل الوسادة المخصصة للرقبة، وقالوا: "المشكلة الحقيقية هي تراكم الجلد الميت والزيوت على بشرتك، وهذا لن يكون لطيفًا. لن تشعر بالراحة، ولن تكون رائحتها زكية".

والخطوة الأساسية الثالثة بحسب الخبراء هي تنظيف الهاتف من خلال مسحه بقطعة قماش نظيفة وجافة، ثم مسحه بمناديل وتركه يجف في الهواء.

واقترح الخبراء تنظيف سماعات الأذن باستخدام مناديل مطهرّة وابعاد السوائل عن الفتحات أو منافذ التوصيل.

وشدد الخبراء على أهمية استخدام منديل مضاد للبكتيريا لتنظيف حافظة الهاتف، ثم تنظيف الأمتعة بالمكنسة الكهربائية لتنظيف الجزء الداخلي، وغسل زجاجة الماء بالصابون أثناء السفر وبعد العودة إلى المنزل.

المصدر