في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
منوعات
2025-11-06 | 09:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)
نجا دليل سياحي في جزيرة بورنيو الإندونيسية بأعجوبة من الموت بعدما التفّت حول عنقه أفعى ضخمة بطول ستة أمتار، وذلك بعد لحظات فقط من سحبها له تحت الماء.
وكان الدليل، ويدعى هيرو، وهو صائد ثعابين محترف، يرافق مجموعة سياحية تسير في قارب على نهر في جزيرة بورنيو، عندما لمح الأفعى العملاقة تستريح قرب ضفة النهر، ثم اقترب منها ومدّ يده إلى الماء محاولاً إمساكها من رأسها، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
لكن في مشهد مرعب وثّقته الكاميرات، هاجمت الأفعى الرجل وسحبته إلى الماء، حيث اختفى للحظات تحت السطح. وبعد أن خرج، بدا في حالة هلع وهو يبحث عن الأفعى بيد ويُمسك رأسها بالأخرى ليمنعها من عضّه.
وسرعان ما بدأت الأفعى العملاقة تلتفّ بجسدها السميك حول صدره وعنقه محاولة خنقه.
وضحك طاقم القارب في البداية عندما سقط هيرو في الماء، ثم قفزوا فوراً لمساعدته، وحاولوا جاهدين فكّ الأفعى عن عنقه.
واحتاج الأمر إلى رجلين اثنين، أحدهما أمسك برأس الأفعى والآخر بذيلها، قبل أن يتمكنا أخيراً من تخليص هيرو من قبضتها.
وتمكّن الفريق لاحقاً من السيطرة على الأفعى وإحضارها إلى القارب، حيث التقطوا بعض الصور معها، ثم أطلقوها في الطبيعة من دون أن يلحقوا بها أي أذى.
ولحسن الحظ، خرج هيرو من الحادثة سالماً تماماً ولم يُصب بأي جروح.
منوعات
مرعب...
أمتار
سياحي
وتسحبه
الماء
مصيره
(فيديو)
