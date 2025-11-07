الأخبار
"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!
منوعات
2025-11-07 | 06:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"نعتذر عن وفاة قريبكم"... خلل تقني كارثي بأميركا: رسائل مرعبة من مؤسسة طبية لعائلات مرضى أحياء!
أرسل أكبر نظام رعاية صحية في ولاية ماين الأميركية (MaineHealth) بالخطأ مئات الرسائل إلى عائلات مرضى أحياء تُبلغهم زوراً بأن أقاربهم قد تُوفّوا.
وفي التفاصيل،بعثت المؤسسة الصحية، في أواخر تشرين الأول، 531 رسالة تعزية إلى عائلات مرضى لا يزالون على قيد الحياة، موقّعة باسم النظام الصحي، حيث عبّرت عن "حزنها العميق" وقدّمت إرشادات حول كيفية تصفية تركة المتوفى.
وجاء في نص الرسائل: "نودّ أن نعرب عن تعازينا في وفاة [قريبكم]... نتواصل معكم لإبلاغكم بالخطوات التالية المتعلقة بحساب المستشفى والفواتير الخاصة به".
وقال متحدث باسم MaineHealth – التي تُقدّم خدماتها أيضاً لمرضى في ولاية نيوهامبشر – إن الخطأ ناتج عن خلل في النظام الإلكتروني للمؤسسة، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأضاف أن المستشفى أرسل رسائل تصحيح واعتذار جديدة إلى جميع العائلات المتضرّرة لتوضيح الخطأ والاعتذار عن أي إزعاج أو صدمة تسبّب بها.
ومع ذلك، قال عدد من المرضى إنهم شعروا بـالانزعاج والصدمة الشديدة بعد تلقّي عائلاتهم تلك الرسائل “المفزعة”.
ويُذكر أن نظام MaineHealth يدير ثمانية مستشفيات وشبكة واسعة من العيادات في ولايتي ماين ونيوهامبشر، ويقدّم الرعاية لأكثر من 1.1 مليون مريض سنوياً ويُوظّف نحو 24 ألف شخص.
منوعات
قريبكم"...
كارثي
بأميركا:
رسائل
مرعبة
مؤسسة
لعائلات
أحياء!
