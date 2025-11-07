الأخبار
ذعر في المكتب البيضاوي... رجل ينهار على بعد أمتار من ترامب وسط ذهول الحاضرين (فيديو)
منوعات
2025-11-07 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ذعر في المكتب البيضاوي... رجل ينهار على بعد أمتار من ترامب وسط ذهول الحاضرين (فيديو)
انهار أحد موظفي إحدى شركات الرعاية الصحية الكبرى أثناء فعالية أقامها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي حول تسعير الأدوية، يوم الخميس.
وسقط الرجل – الذي رفض البيت الأبيض الكشف عن هويته – مغشياً عليه على بُعد أمتار قليلة من الرئيس، بينما كان ترامب جالساً خلف مكتبه الرئاسي، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأدّى الحادث الصحي المفاجئ إلى توقّف الحدث موقتاً، فيما طلب مساعدو البيت الأبيض من الصحفيين مغادرة القاعة على الفور.
وسارع الدكتور مهند أوز (Mehmet Oz)، الذي يشغل منصب مدير مراكز خدمات "ميديكير" و"ميديكيد" في إدارة ترامب، إلى تقديم المساعدة، حيث أسند الرجل على الأرض وبدأ بتقديم الإسعافات الطبية له.
وفي وقت لاحق، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن الحاضر تعافى بسرعة، قائلة في بيان: "خلال إعلان سياسة "الدول الأكثر تفضيلاً" في المكتب البيضاوي، فقد أحد ممثلي الشركات وعيه. تدخل الفريق الطبي في البيت الأبيض فوراً، والرجل بخير. سيُستأنف المؤتمر الصحفي بعد قليل".
كما علّق الرئيس ترامب بنفسه على الحادث قائلاً: "أحد ممثلي الشركات شعر بدوار وسقط أرضاً، لكنه بخير الآن. تلقّى الرعاية الطبية اللازمة وغادر المكان. كانت مجرد لحظة انقطاع بسيطة، أعتذر عنها".
