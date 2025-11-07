"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

ورغم اعترافه، حاول الدفاع تبرير الجريمة بأنها نتيجة اضطراب نفسي، لكن المحكمة رفضت الدفاع وأدانته بجريمتي قتل من الدرجة الأولى.وفي جلسة الحكم، قال بروكلين في بيان مؤثر: "رحيل والدينا المأساوي دمّر حياتنا بالكامل... كانا أساس عائلتنا، وكل ذكرى كعيد ميلاد أو عطلة باتت تذكّرنا بما فقدناه".وأثارت الجريمة صدمة في بريطانيا، إذ تبيّن أن القاتل كان زوج جدّتهم السابق الذي كان يُعامل كـ"صديق مقرّب للعائلة"، يساعدهم في أعمال الصيانة المنزلية، بل أقرضهم أكثر من 1500 جنيه إسترليني لشراء سيارة — قبل أن يتحول فجأة إلى قاتل أنهى حياة أسرة بأكملها.