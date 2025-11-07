الأخبار
"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة
منوعات
2025-11-07 | 08:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة
روى مراهق بريطاني تفاصيل مروّعة عن اليوم الذي تغيّرت فيه حياته إلى الأبد، بعدما قَتل صديق العائلة والديه بوحشية، ثم اصطحبه وإخوته الصغار لتناول وجبة في "ماكدونالدز" بعد الجريمة، متظاهراً بأن كل شيء طبيعي.
وكان القاتل، ويدعى ديريك مارتن (67 عاماً)، قد قتل والدة الفتى كلوي باشفورد (30 عاماً) وزوجها جوش (33 عاماً) داخل منزلهما في إيست ساسكس عام 2023، فقد هاجم مارتن ربيبته كلوي بمطرقة، ثم طعنها ثماني طعنات وهي على الأرض، قبل أن ينتظر عودة زوجها ليطارده إلى الطابق العلوي ويطعنه أربع مرات ويخنقه بحزام حتى الموت، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وبعد الجريمة بساعات، حاول مارتن إخفاء آثار الدماء، ثم توجّه إلى مدرسة الفتى بروكلين (15 عاماً آنذاك) ليصطحبه وإخوته — شقيقتان (12 و7 سنوات) وأخ صغير (4 سنوات) — من دون أن يثير أي شكوك.
وقال بروكلين، الذي يبلغ اليوم 18 عاماً، في حديثٍ لـBBC: "أخبرني أن أمي وأبي تشاجرا بشدة، ثم جلسنا نتحدث عن كرة القدم وكأن شيئاً لم يحدث".
وفي طريق العودة، توقف مارتن عند متجر سينزبريز، وهناك أرسل الفتى رسالة نصية لوالدته يسألها: "هل أنتِ غاضبة مني؟" — من دون أن يعلم أن والدته كانت قد قُتلت، وأن القاتل تخلّص من هاتفها بإلقائه بين الأدغال قرب الموقف.
لاحقاً، أخذهم القاتل إلى مطعم في نيوهيفن، حيث أظهرت كاميرات المراقبة مارتن وهو يشتري للأطفال وجبة طعام بهدوء تام. وبعد الانتهاء، لم يُعدهم إلى المنزل، بل قادهم نحو مدينة برايتون، حيث واجهت العائلة الصدمة.
وقال بروكلين: "عندما رأتنا جدتي صرخت، وقال مارتن إنه آسف جداً على ما فعله وأنه سيسلم نفسه للشرطة... شعرت حينها بأسوأ إحساس في حياتي".
دخل مارتن لاحقاً إلى مركز شرطة برايتون قائلاً ببرود: "لقد قتلت شخصين".
ورغم اعترافه، حاول الدفاع تبرير الجريمة بأنها نتيجة اضطراب نفسي، لكن المحكمة رفضت الدفاع وأدانته بجريمتي قتل من الدرجة الأولى.
وفي جلسة الحكم، قال بروكلين في بيان مؤثر: "رحيل والدينا المأساوي دمّر حياتنا بالكامل... كانا أساس عائلتنا، وكل ذكرى كعيد ميلاد أو عطلة باتت تذكّرنا بما فقدناه".
وأثارت الجريمة صدمة في بريطانيا، إذ تبيّن أن القاتل كان زوج جدّتهم السابق الذي كان يُعامل كـ"صديق مقرّب للعائلة"، يساعدهم في أعمال الصيانة المنزلية، بل أقرضهم أكثر من 1500 جنيه إسترليني لشراء سيارة — قبل أن يتحول فجأة إلى قاتل أنهى حياة أسرة بأكملها.
