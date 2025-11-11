"قطع آلاف الأشجار في الأمازون لتسهيل الوصول إلى قمة تناقش وقف إزالة الغابات"... الطريق المثير للجدل نحو COP30

ورغم أنّ البيت الأبيض لم يوفد وفدًا رسميًا إلى الحدث الذي انطلق الاثنين، فمن المقرّر أن يشارك مسؤولون أميركيون بارزون من التوجّه الليبرالي، بينهم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن الرئيس "لن يعرّض الأمنين الاقتصادي والوطني للخطر في سبيل أهداف مناخية مبهمة تضرّ بدول أخرى".وعبّر ناشطون ومعلّقون على وسائل التواصل عن سخطٍ واسع، واصفين ما جرى بأنّه نفاق بيئي: قطع آلاف الأشجار لتسهيل الوصول إلى قمة تناقش وقف إزالة الغابات. وكتب الناشط الكندي مايك هوديما على منصة X: "لا يمكنك أن تكون قائدًا مناخيًا وأنت تقطع واحدة من أعظم حلول المناخ على الكوكب".ويحذّر العلماء منذ سنوات من اقتراب الأمازون من "نقطة تحوّل بيئية"؛ إذ قد يؤدّي فقدان 20–25% من الغابة إلى تراجع الهطول المطري وتحولها إلى سافانا جافة، بما يطلق مليارات الأطنان من الكربون ويُفاقم تغيّر المناخ عالميًا.