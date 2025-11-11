الأخبار
"قطع آلاف الأشجار في الأمازون لتسهيل الوصول إلى قمة تناقش وقف إزالة الغابات"... الطريق المثير للجدل نحو COP30
منوعات
2025-11-11
"قطع آلاف الأشجار في الأمازون لتسهيل الوصول إلى قمة تناقش وقف إزالة الغابات"... الطريق المثير للجدل نحو COP30
أثار مشروع ضخم في قلب غابات الأمازون موجة غضب عالمية، بعد الكشف عن إزالة عشرات آلاف الأشجار تمهيدًا لاستضافة قمة المناخ COP30 في مدينة بيليم البرازيلية هذا الشهر، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفق التقارير، أُزيل نحو 100 ألف شجرة على امتداد ثمانية أميال لشقّ طريق سريع بأربع مسارات يسهّل نقل ما يقرب من 50 ألف مشارك من قادة ومسؤولين وناشطين وصحافيين؛ في مفارقة لافتة، إذ تُناقَش في القمة نفسها مخاطر إزالة الغابات.
وعلّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على المنصّة التي يملكها Truth Social قائلًا: "لقد مزّقوا غابات الأمازون لبناء طريق بأربع مسارات كي يسافر عليه البيئيون! لقد تحوّل الأمر إلى فضيحة كبيرة!".
ورغم أنّ البيت الأبيض لم يوفد وفدًا رسميًا إلى الحدث الذي انطلق الاثنين، فمن المقرّر أن يشارك مسؤولون أميركيون بارزون من التوجّه الليبرالي، بينهم حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم وحاكمة نيو مكسيكو ميشيل لوجان غريشام. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن الرئيس "لن يعرّض الأمنين الاقتصادي والوطني للخطر في سبيل أهداف مناخية مبهمة تضرّ بدول أخرى".
وعبّر ناشطون ومعلّقون على وسائل التواصل عن سخطٍ واسع، واصفين ما جرى بأنّه نفاق بيئي: قطع آلاف الأشجار لتسهيل الوصول إلى قمة تناقش وقف إزالة الغابات. وكتب الناشط الكندي مايك هوديما على منصة X: "لا يمكنك أن تكون قائدًا مناخيًا وأنت تقطع واحدة من أعظم حلول المناخ على الكوكب".
ويحذّر العلماء منذ سنوات من اقتراب الأمازون من "نقطة تحوّل بيئية"؛ إذ قد يؤدّي فقدان 20–25% من الغابة إلى تراجع الهطول المطري وتحولها إلى سافانا جافة، بما يطلق مليارات الأطنان من الكربون ويُفاقم تغيّر المناخ عالميًا.
وكان مشروع الطريق قد طُرح قبل أكثر من عقد من حكومة ولاية بارا ثم جُمِّد لأسباب بيئية، قبل إحيائه ضمن حزمة استعدادات لـCOP30، شملت فنادق جديدة وتوسعة المطار وتطوير الميناء. ويؤكد مسؤولون أنّ الطريق "مستدام" لاحتوائه أكثر من 30 معبرًا للحياة البرية، وأسوار حماية للنباتات، ومسارات دراجات، وإضاءة LED تعمل بالطاقة الشمسية. غير أنّ منتقدين رأوا في ذلك تجميلًا لمشكلة جوهرها إزالة الغابات.
منوعات
الأشجار
الأمازون
لتسهيل
الوصول
تناقش
إزالة
الغابات"...
الطريق
المثير
للجدل
COP30
