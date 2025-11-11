"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم

يُحتفل بيوم العزاب في 11 تشرين الثاني من كل عام (11/11)، وهو عيد تجاري صيني نشأ للاحتفال بفخر العزوبية وتشجيع الأشخاص غير المرتبطين على تدليل أنفسهم.



بدأت الفكرة عام 1993 عندما قرّر مجموعة من طلاب جامعة نانجينغ في الصين تحويل يوم 11/11 — الذي يُشبه في شكله "أربعة أعواد منفردة" — إلى رمز للعزوبية الإيجابية بدل الحزن على عدم الارتباط. سرعان ما انتشرت الفكرة بين الجامعات الصينية وأصبحت مناسبة مرحة يُعبّر فيها العزاب عن استقلاليتهم، من خلال تناول وجبات فاخرة أو شراء هدايا لأنفسهم.



مع مرور الوقت، تحوّل هذا اليوم من احتفال بسيط إلى أكبر حدث للتسوق الإلكتروني في العالم، إذ بلغت مبيعاته عام 2017 نحو 25 مليار دولار.



وفي عام 2009، أطلق الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، دانييل تشانغ، أول حملة تخفيضات خاصة بهذا اليوم، ليصبح بعدها حدثاً تجارياً عالمياً ضخماً.



ورغم الطابع التجاري الذي اكتسبه، لا يزال يوم العزاب يحتفظ بروحه الأصلية: يوم للاحتفال بالذات، والأصدقاء، والحياة، بغضّ النظر عن الحالة الاجتماعية.