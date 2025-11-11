بعد خطفها من قبل مسلحين بسبب دعمها للجيش... مقتل مؤثرة على "تيك توك" في هذا البلد!

أعلن مسؤولون في مالي أن مسلحين أقدموا على قتل مؤثرة معروفة على منصة "تيك توك" كانت تنشر مقاطع مؤيدة للجيش في البلاد.

وقال يحيى تاندينا، رئيس بلدية تمبكتو إن الشابة مريام سيسيه اختُطفت يوم الجمعة أثناء وجودها في السوق الأسبوعي بمنطقة إيشيل، ثم أُعيدت في اليوم التالي عند الغروب إلى ساحة الاستقلال في بلدة تونكا، حيث تم إعدامها علنًا أمام حشد من الناس.

وأكد رئيس بلدية تونكا، مامادو كونيبو، وقوع الحادثة دون أن يقدّم تفاصيل إضافية حول الجناة أو دوافعهم.

وكانت سيسيه، التي يتابعها أكثر من 140 ألف شخص على تيك توك، قد نشرت في السابق صورًا لها ترتدي الزي العسكري رغم أنها ليست من أفراد الجيش، وهو ما يُعتقد أنه أثار غضب المسلحين.

وبحسب ما نقلته السلطات المحلية، فقد تلقت المؤثرة تهديدات بالقتل قبل أيام من اختطافها.

وتأتي هذه الحادثة وسط تدهور الوضع الأمني في شمال مالي وتزايد نشاط الجماعات المسلحة التي تستهدف المدنيين والداعمين للحكومة والجيش.