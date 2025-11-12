الأخبار
عانت من الصداع وتجاهلت الألم... ما حصل مع هذه الشابة العشرينية كان صادمًا
منوعات
2025-11-12 | 08:00
مشاهدات عالية
min
عانت من الصداع وتجاهلت الألم... ما حصل مع هذه الشابة العشرينية كان صادمًا
عندما أُصيبت إستر ليتلوود فجأةً بصداع أثناء مشاهدتها للتلفزيون، لم تُعر الشابة العشرينية اهتمامًا يُذكر ولم تُدرك أن هناك سببًا خفيًا خلف الألم.
وبعد تناولها الدواء لتخفيف أعراضها، ذهبت السيدة ليتلوود إلى غرفتها للنوم ولكن بعد ساعات قليلة، اكتشف شريكها أنها فاقدة للوعي، فنُقلت فورًا إلى مستشفى تشيسترفيلد الملكي حيث دخلت في غيبوبة.
وكشفت الفحوصات لاحقًا أن السكتة الدماغية ناجمة عن ثقب لم يُشخص سابقًا في قلبها، يُسمى الثقب البيضاوي المفتوح.
وخرجت ليتلوود من المستشفى بعد ١٢ يومًا، في انتظار إجراء عملية جراحية لإغلاق الفتحة في قلبها.
وحثّت السيدة ليتلوود الآخرين على عدم تجاهل العلامات الدقيقة للسكتة الدماغية، وتسعى جاهدةً لرفع مستوى الوعي بهذه الحالة، وهي الثقبة البيضوية المفتوحة.
المصدر
