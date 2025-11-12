الأخبار
هدّد باستهداف الكنائس الكبرى والسياسيين... رجل يثير القلق في فلوريدا وهذا مصيره! (فيديو)
منوعات
2025-11-12
هدّد باستهداف الكنائس الكبرى والسياسيين... رجل يثير القلق في فلوريدا وهذا مصيره! (فيديو)
أُلقي القبض على رجل من فلوريدا فقد وظيفته بعد أن هدد بإطلاق النار على كنائس كبرى وسياسيين "فاسدين" في سلسلة من المنشورات الغاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، وُجهت إلى مايكل إيبوني، البالغ من العمر 32 عامًا، تهمة توجيه تهديدات إرهابية بعد بلاغ مجهول المصدر أدى إلى تحقيق أجراه مكتب عمدة مقاطعة بالم بيتش يوم السبت.
وأظهرت مقاطع الفيديو، التي نُشرت بين 4 و7 تشرين الثاني، الرجل وهو يدّعي الاستعداد لإطلاق النار قائلاً: "لقد طُردت من وظيفتي، وأنا متحمس جدًا".
ووفقًا لإفادة خطية اطلعت عليها صحيفة "ديلي ميل"، تابع إيبوني قائلاً: "لن أنتحر أبدًا، سأستهدف السياسيين والكنائس الكبرى، وكنيسة كريست فيلوشيب على قائمتي أيضًا".
ويُذكر أن الرجل محتجز بكفالة قدرها 250 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 9 كانون الأول، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
