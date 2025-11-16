في اسبانيا... انقاذ المئات من الحيوانات الغريبة من محمية غير قانونية

أعلنت الشرطة الإسبانية السبت الماضي أنها داهمت محمية غير مرخصة وأنقذت المئات من الحيوانات الغريبة وغير المألوفة المستوردة بطريقة غير قانونية، من بينها سلاحف نمرية وسحالي الإغوانا والوزغ وغيرها.وأفاد الحرس المدني الاسباني أن المحمية أُنشئت من قبل منظمة غير حكومية قامت بجمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل رعاية الحيوانات.وأضاف أن المنظمة لم تستحصل على التراخيص اللازمة للمحمية الواقعة في مقاطعة أفيلا في غرب مدريد، وكذلك كانت الحيوانات "تفتقر إلى الوثائق والتتبع القانوني"، ومعظمها جاء من "عمليات نقل غير نظامية".وأحصى بيان الحرس المدني مصادرة "472 حيوانا مستوردا، تشمل سلاحف نمرية وسلاحف البحر المتوسط وسلاحف إفريقية وسحالي الإغوانا والورل النيلية وعناكب ذئبية وغيرها".وتابع البيان أن أربعة أشخاص يخضعون للتحقيق بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالحيوانات".وبدأ الحرس المدني التحقيق في هذه القضية في حزيران 2023 بعد رصد منشورات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي.المصدر: فرانس برس