أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً في لاس فيغاس: إليكم ما حصل!

منوعات
2025-11-16 | 06:00
مشاهدات عالية
أثناء توجهه إلى المدرسة... شجار يودي بحياة ابن الـ11 عاماً في لاس فيغاس: إليكم ما حصل!

قُتل طفل كان متجهاً إلى المدرسة مع عائلته، بالرصاص في حادثة عنف على الطريق صباح الجمعة الماضي.

وقُتل الصبي، البالغ من العمر 11 عاماً، حوالي الساعة 7:30 صباحاً أثناء ركوبه سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مع زوج والدته في ضواحي لاس فيغاس في هندرسون، نيفادا.

واتُهم تايلر ماثيو جونز، البالغ من العمر 22 عاماً، بإطلاق الرصاص بعد تورطه فيما وصفته شرطة هندرسون بـ"حادثة عنف على الطريق".

وبدأ الشجار بعد أن بدأت السيارتان "بالتنافس على المواقع، ومحاولة تجاوز بعضهما البعض على الطريق السريع المزدحم"، وفقاً لقائد شرطة هندرسون، ريجي رادر.

وقالت الشرطة إن السيارتين دخلتا في مشادة كلامية وفتحتا نوافذهما. وفي تلك اللحظة، أخرج جونز مسدسًا وأطلق النار على المقعد الخلفي للسيارة الأخرى، مما أدى إلى مقتل الصبي الجالس.

وألقى ضابط الشرطة القبض على جونز في موقع الجريمة، كما عُثر على سلاحه، ووُجهت إليه تهمة القتل العمد، وإطلاق النار على سيارة أو اقتحامها، وإطلاق النار داخل سيارة في منطقة محظورة، وفقًا لسجلات الشرطة.

المصدر

حاول انقاذ ابنته بعدما جرفتها الأمواج... رجل يلقى مصرعه بطريقة مروّعة وهذا ما حصل معه!
LBCI السابق

