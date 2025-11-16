امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!

توفيت امرأة حامل في شهرها الثامن في حادث صدم أثناء سيرها في أحد شوارع ضاحية هورنزبي بسيدني يوم الجمعة 14 تشرين الثاني، برفقة زوجها وطفلها البالغ من العمر 3 سنوات.

وصرّح مساعد المفوض ديفيد درايفر بأن سيارة أبطأت سرعتها للسماح للعائلة بالعبور بالقرب من مدخل موقف سيارات، عندما صدمتها سيارة أخرى من الخلف.

ووُجهت إلى سائق السيارة البالغ من العمر 19 عاماً، تهمة القيادة المتهورة التي أدت إلى الوفاة، والتسبب في فقدان الجنين.

ورُفض طلب إخلاء سبيل السائق بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الأحد 16 تشرين الثاني.

المصدر