باريس هيلتون تكسر صمتها حول مزاعم محاولة ماكسويل تجنيدها لـ إبستين حين كانت في الـ19 وهذا ما كشفته

منوعات
2025-11-17 | 05:50
مشاهدات عالية
باريس هيلتون تكسر صمتها حول مزاعم محاولة ماكسويل تجنيدها لـ إبستين حين كانت في الـ19 وهذا ما كشفته
باريس هيلتون تكسر صمتها حول مزاعم محاولة ماكسويل تجنيدها لـ إبستين حين كانت في الـ19 وهذا ما كشفته

تحدثت باريس هيلتون عن التقارير التي تزعم أن غيسلاين ماكسويل حاولت تجنيدها لصالح جيفري إبستين بعد أن قيل إنها رأت في وريثة الفنادق الشهيرة "الفتاة المثالية له".

وبحسب ما ورد، كانت هيلتون في التاسعة عشرة من عمرها فقط عندما رصدتها ماكسويل في إحدى الحفلات، ويُقال إنها أخبرت أصدقاءها حينها بأنها وضعت عينها على باريس لتقديمها لإبستين.

ماكسويل، التي كانت على علاقة بإبستين — المجرم المدان في قضايا الاستغلال الجنسي — لسنوات عدة في التسعينيات، كانت معروفة آنذاك بتجولها في الحفلات بحثًا عن فتيات صغيرات يمكن أن تجذبهن نحوه.

وفي وقت لاحق، أُدينت ماكسويل وسُجنت لدورها كـ"المجنِّدة الرئيسية" لإبستين وشريكته في شبكة الاتجار بالبشر، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

لكن رغم الادعاءات حول نيتها استهداف باريس هيلتون، أكدت الأخيرة — التي أصبحت اليوم أمًا لطفلين — أنها "لا تتذكر أبدًا لقاءها بماكسويل".

وخلال مقابلة جديدة مع مجلة صنداي تايمز، قالت هيلتون: "لا أذكر أنني التقيت بها في أي وقت من حياتي."

وأضافت أن اسمها الكبير ربما جعلها تُذكر في هذه القصة من دون سبب مباشر، قائلة: "اسمي دائمًا يجذب النقرات... أنا مجرد عنوان جيد لجذب الاهتمام."

وظهرت الادعاءات حول نية ماكسويل تجنيد هيلتونوالذي  أول مرة عام 2020 على لسان كريستوفر ماسون، صديق سابق لماكسويل وصحافي بريطاني يقيم في نيويورك، قال إن ماكسويل توقفت فجأة عندما رأت باريس في إحدى الحفلات وقالت: "يا إلهي، ستكون مثالية لجيفري! هل يمكنك أن تعرفنا عليها؟"

ولم يحدد ماسون تاريخ الواقعة، لكن يُعتقد أنها حدثت نحو عام 2000، وهو العام الذي وقّعت فيه هيلتون عقدًا مع وكالة عرض الأزياء التابعة لدونالد ترامب T Management، وبدأت صعودها نحو الشهرة.

وفي ذلك الوقت، كانت باريس تبلغ من العمر 19 عامًا وكانت على وشك أن تصبح نجمة. وقد روى ماسون هذه القصة ضمن سلسلة وثائقية بعنوان "Surviving Jeffrey Epstein"، حيث ظهر خلال الوثائقي مشهد من عرض أزياء أناند جون الذي أُقيم في نيويورك في 18 أيلول 2000.

