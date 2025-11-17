الأخبار
زيارة وبخور وشموع ثم كارثة... معبد صيني يشتعل بسبب خطأ سائح (فيديو)
منوعات
2025-11-17 | 09:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زيارة وبخور وشموع ثم كارثة... معبد صيني يشتعل بسبب خطأ سائح (فيديو)
تسبّب سائح في اندلاع حريق ضخم دمّر معبدًا صينيًا مقدّسًا بعدما استخدم البخور والشموع بطريقة غير صحيحة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين.
وأفادت وسائل إعلام صينية بأن الحريق اندلع في جناح وينتشانغ (Wenchang Pavilion) الواقع على جبل فنغوانغ في مدينة تشانغجياغانغ يوم 12 تشرين الثاني، حيث التهمت ألسنة اللهب المبنى المكوّن من ثلاث طبقات بالكامل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم الهيكل الخشبي للمعبد وسط تصاعد كثيف للدخان الأسود، بينما كانت قطع من السقف تتساقط تباعًا مع انهيار أجزاء من المبنى، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأكدت السلطات أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات ولم يمتد إلى الغابات المجاورة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن السبب يعود إلى سوء استخدام البخور والشموع من قبل أحد الزوار.
وأضافت أن المعبد الذي أُنشئ عام 2009 لا يحتوي على أي آثار تاريخية أو قطع تراثية، إذ إن كل منشآته حديثة وتُدار من قبل معبد يونغتشينغ المجاور.
وأعلنت السلطات المحلية أنها ستبدأ أعمال الترميم وإعادة البناء بعد استكمال التقييمات الفنية، مؤكدة أن الجناح الجديد سيُعاد تصميمه بما يحافظ على الطراز المعماري التقليدي للموقع.
كما تعهّدت بتعزيز إجراءات السلامة داخل المعابد السياحية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
ويأتي هذا الحريق بعد عام تقريبًا من حادثة مشابهة شهدها معبد بوذي تاريخي في مقاطعة غانسو، حين اندلعت النيران في معبد شاندان العظيم وكادت تدمره بالكامل، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في إنقاذ تمثال بوذا ضخم ظلّ رمزًا للمكان منذ قرون.
منوعات
وبخور
وشموع
كارثة...
يشتعل
(فيديو)
