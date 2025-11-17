سيدة عربية تطلب الخلع بعد شهر من الزواج... والسبب: "زوجي يظنّ نفسه باتمان"!

لجأت سيدة أردنية إلى المحكمة الشرعية لرفع دعوى خلع ضد زوجها، بعد أن اكتشفت أنه يعيش حالة اندماج تام مع شخصية "باتمان" الخيالية.

وبحسب ما كشفت الزوجة، فإن زوجها يمتلك بدلة كاملة لباتمان يحتفظ بها في منزله، ويقضي ساعات طويلة وهو يقلّد تصرفات البطل الخارق، كما يرفض مشاهدة أي برنامج أو فيلم باستثناء أفلام "باتمان" التي يحتكر بها شاشة التلفاز.

ووقعت المفاجأة الكبرى، وفق رواية الزوجة، عندما شاهدته يخرج ليلاً مرتديًا جزءًا من الزي الأسود مدّعياً أنه في "مهمة سرّية" بعدما "رأى إشارة باتمان في السماء"، قبل أن يعود بهدوء وينام كأن شيئاً لم يكن.

الزوجة، التي شعرت بالخوف والارتباك من تصرفاته، قررت ترك منزل الزوجية والعودة إلى بيت أهلها، ثم تقدّمت بطلب الخلع أمام المحكمة.

ولا تزال القضية قيد النظر أمام القضاء الأردني، في وقتٍ أثارت فيه قصتها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم المعلقون بين ساخرٍ من غرابة الموقف، ومتعاطفٍ مع الزوجة التي "تزوجت بطلاً خارقاً... بالخطأ!".