في مشهد خطير... رجل يقترب من قطيع ذئاب في متنزه وسط ذهول الحاضرين! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو صادم لحظة إقدام رجل على مخاطرة بحياته بعدما اقترب من قطيع من الذئاب داخل متنزه "يلوستون" الوطني في الولايات المتحدة، في تصرّف أثار رعب واستغراب الزوّار.

ويُظهر الفيديو الرجل وهو يرتدي وشاحاً أبيض ويتقدّم بخطوات ثابتة نحو خمسة ذئاب سوداء كانت تسير في أحد الحقول المفتوحة، بينما يُسمع في الخلفية أصوات الحاضرين وهم يحذّرونه من الاقتراب أكثر.

وقال أحد المتفرجين في الفيديو، الذي انتشر على فيسبوك: "قد ينتهي الأمر بشكل سيئ جداً بالنسبة لهذا الرجل."

وقد أثار المقطع جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره كثيرون مثالاً صارخاً على السلوك المتهوّر داخل المحميات الطبيعية، في حين لم تُصدر إدارة المتنزه أي تعليق رسمي حتى الآن حول الحادثة.