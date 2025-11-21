الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لغز جديد من عهد توت عنخ آمون… قطعة أثرية تكشف طقوسًا سرّية للولاء الملكي

منوعات
2025-11-21 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لغز جديد من عهد توت عنخ آمون… قطعة أثرية تكشف طقوسًا سرّية للولاء الملكي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لغز جديد من عهد توت عنخ آمون… قطعة أثرية تكشف طقوسًا سرّية للولاء الملكي

كشفت دراسة جديدة أن قطعة من عقد أثري مزيّن بوجه الملك توت عنخ آمون كانت جزءًا من طقوس ملكية دقيقة هدفت إلى ترسيخ الولاء بين كبار مسؤولي الدولة في مصر القديمة، وليس مجرد عنصر زينة كما كان يُعتقد، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتُظهر القطعة، المحفوظة في مجموعة مايرز في كلية إيتون بالمملكة المتحدة، الملك الشاب وهو يحتسي شرابًا من كأس اللوتس الأبيض مرتديًا التاج الأزرق المزخرف بالكوبرا، بالإضافة إلى عقد عريض وأساور وتنورة مطوية بدقة.

وأكد الباحث مايك تريتش من جامعة ييل في دراسته أن هذا العقد — المعروف بـ broad collar — كان هدية ملكية مدروسة تُقدّم في ولائم النخبة، وتعمل كرمز يُجبر المسؤولين على إظهار تبعيتهم للملك وإعلان خضوعهم لسلطته.

وفسّرت الدراسة التاج الأزرق بأنه رمز للخصوبة والبعث، بينما أكدت أن كأس اللوتس يرتبط بالخلق والحياة الجديدة، بل وبالرمزية الجنسية التي ترمز إلى واجب الملك في إنجاب الورثة.

كما ربط الباحث هذه الرموز بأسطورة الخلق الهليوبوليتية للإله آتوم، لتأكيد أن الملك يمثل امتدادًا للقوة الخالقة في الكون.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه العقود كانت تُمنح خلال ولائم فاخرة تُعرف بـ"الولائم التمييزية"، حيث يتم توزيع الطعام والشراب والهدايا بعناية لتعزيز الهرمية الاجتماعية وإحكام سيطرة البلاط على النخبة.

ورغم أنه لم يتم العثور على القطعة في مقبرة الملك، فقد تم شراؤها في أواخر القرن التاسع عشر من سوق الآثار. وتُعد مقبرة توت عنخ آمون، المكتشفة عام 1922، واحدة من أغنى المقابر في التاريخ وفيها أكثر من 5,000 قطعة أثرية.

منوعات

آمون…

أثرية

طقوسًا

سرّية

للولاء

الملكي

LBCI التالي
رحلة إلى الجحيم… زيارة سونيا إلى أميركا انتهت بمشهد مأساوي: "أنا خائفة ومنهارة"
قاضٍ أميركي يفقد منصبه بسبب هوسه بإلفيس بريسلي... أجواء غريبة داخل قاعة المحكمة! (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-10-22

شقوق وأضرار كبيرة... مقبرة توت عنخ آمون مهددة بالإنهيار: هذا ما حذّر منه العلماء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-01

رمسيس وتوت عنخ آمون يستقبلان العالم: افتتاح المتحف المصري الكبير

LBCI
أخبار دولية
2025-11-11

سرقة قطع أثرية ثمينة من المتحف الوطني في دمشق

LBCI
منوعات
2025-11-11

المتحف الوطني في دمشق يتعرض للسرقة... هذه أبرز القطع الأثرية المفقودة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:04

اكتشاف تمدّد دماغي خطير لدى كيم كارداشيان يهدد حياتها… وهذا ما أكّده لها الأطباء

LBCI
منوعات
08:46

سعرها صادم... لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة على الإطلاق

LBCI
منوعات
08:36

رحلة إلى الجحيم… زيارة سونيا إلى أميركا انتهت بمشهد مأساوي: "أنا خائفة ومنهارة"

LBCI
منوعات
15:30

قاضٍ أميركي يفقد منصبه بسبب هوسه بإلفيس بريسلي... أجواء غريبة داخل قاعة المحكمة! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-19

محاولة سرقة في عاليه وإطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الرأس المدبّر

LBCI
رياضة
2025-11-20

منتخب يتأهل… وجماهيره مهددة بالغياب عن كأس العالم بسبب قرار ترامب

LBCI
منوعات
08:46

سعرها صادم... لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة على الإطلاق

LBCI
أخبار لبنان
23:43

رئيس الكتائب يلتقي السفيرة معوض في السفارة اللبنانية في واشنطن: لتسجيل المغتربين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:16

تسجيل اللبنانيين في الخارج للانتخابات… مؤشرات أوّلية

LBCI
أخبار لبنان
06:51

جولة ميدانية للصحافيين للاطلاع على الأعمال المنجزة الطرقات تحضيرًا لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
06:48

بساط: ما يحصل يهيئ طرابلس لتكون قلب الاقتصاد لكل الشمال

LBCI
أخبار لبنان
04:03

سلام من مؤتمر "المواطنة المسؤولة": لم يعد لدينا ترف إضاعة الوقت والفرص وقد أضعنا منها الكثير

LBCI
أخبار لبنان
01:08

الحجار من باريس: نعمل بقوة لنوفر لكم ممارسة حقكم الانتخابيّ بكل سلاسة وسهولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

قبل عشرة أيام من وصول البابا... تحضيرات يعمل عليها لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:38

ثورة البيانات في المملكة: مستقبلٌ بدأ الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

تصاعد إسرائيليّ: سلاح الجو باشر استعداداته والذريعة تعزيز لقدرات الحزب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
20:19

سارة لينا بو جودة ترفع اسم لبنان عالياً في حفل ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:18

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
موضة وجمال
00:00

تتويج ملكة جمال المكسيك بلقب ملكة جمال الكون 2025 (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من هو نوح زعيتر؟

LBCI
أخبار لبنان
12:07

ساعات قليلة قبل اغلاق باب تسجيل اللبنانيين غير المقيمين للاقتراع في الانتخابات النيابية 2026...

LBCI
اسرار
23:46

أسرار الصحف المحلية ٢١-١١-٢٠٢٥

LBCI
خبر عاجل
11:43

الرئيس السوريّ أحمد الشرع استقبل في قصر الشعب نائب رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ طارق متري للبحث في سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذه المؤسسات والقطاعات التي ستقفل تزامناً مع زيارة البابا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More