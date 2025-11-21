الأخبار
لغز جديد من عهد توت عنخ آمون… قطعة أثرية تكشف طقوسًا سرّية للولاء الملكي
منوعات
2025-11-21 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لغز جديد من عهد توت عنخ آمون… قطعة أثرية تكشف طقوسًا سرّية للولاء الملكي
كشفت دراسة جديدة أن قطعة من عقد أثري مزيّن بوجه الملك توت عنخ آمون كانت جزءًا من طقوس ملكية دقيقة هدفت إلى ترسيخ الولاء بين كبار مسؤولي الدولة في مصر القديمة، وليس مجرد عنصر زينة كما كان يُعتقد، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتُظهر القطعة، المحفوظة في مجموعة مايرز في كلية إيتون بالمملكة المتحدة، الملك الشاب وهو يحتسي شرابًا من كأس اللوتس الأبيض مرتديًا التاج الأزرق المزخرف بالكوبرا، بالإضافة إلى عقد عريض وأساور وتنورة مطوية بدقة.
وأكد الباحث مايك تريتش من جامعة ييل في دراسته أن هذا العقد — المعروف بـ broad collar — كان هدية ملكية مدروسة تُقدّم في ولائم النخبة، وتعمل كرمز يُجبر المسؤولين على إظهار تبعيتهم للملك وإعلان خضوعهم لسلطته.
وفسّرت الدراسة التاج الأزرق بأنه رمز للخصوبة والبعث، بينما أكدت أن كأس اللوتس يرتبط بالخلق والحياة الجديدة، بل وبالرمزية الجنسية التي ترمز إلى واجب الملك في إنجاب الورثة.
كما ربط الباحث هذه الرموز بأسطورة الخلق الهليوبوليتية للإله آتوم، لتأكيد أن الملك يمثل امتدادًا للقوة الخالقة في الكون.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه العقود كانت تُمنح خلال ولائم فاخرة تُعرف بـ"الولائم التمييزية"، حيث يتم توزيع الطعام والشراب والهدايا بعناية لتعزيز الهرمية الاجتماعية وإحكام سيطرة البلاط على النخبة.
ورغم أنه لم يتم العثور على القطعة في مقبرة الملك، فقد تم شراؤها في أواخر القرن التاسع عشر من سوق الآثار. وتُعد مقبرة توت عنخ آمون، المكتشفة عام 1922، واحدة من أغنى المقابر في التاريخ وفيها أكثر من 5,000 قطعة أثرية.
منوعات
آمون…
أثرية
طقوسًا
سرّية
للولاء
الملكي
