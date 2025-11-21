الأخبار
رحلة إلى الجحيم… زيارة سونيا إلى أميركا انتهت بمشهد مأساوي: "أنا خائفة ومنهارة"

2025-11-21 | 08:36
رحلة إلى الجحيم… زيارة سونيا إلى أميركا انتهت بمشهد مأساوي: "أنا خائفة ومنهارة"

كشفت السلطات الأميركية عن جريمة مروّعة راحت ضحيتها الشابة البريطانية سونيا إكسيلبي (32 عامًا)، التي غادرت المملكة المتحدة متجهة إلى ولاية فلوريدا بعدما دخلت في تواصل عبر الإنترنت مع رجل تعرفت إليه في غرف دردشة ذات طابع منحرف. وبعد أيام من وصولها، عُثر عليها مدفونة في قبر ضحل داخل غابة نائية، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وفي التفاصيل، كانت سونيا، وهي صانعة محتوى رقمي من بورتسموث، قد سافرت إلى الولايات المتحدة في 10 تشرين الأول، وكان يفترض أن تعود إلى بريطانيا في 13 من الشهر نفسه. لكن غيابها عن رحلة العودة دفع عائلتها وصديقها إلى الإبلاغ عن اختفائها، لتبدأ شرطة فلوريدا تحقيقًا موسّعًا بعد تعقّب حجوزاتها وسجل هاتفها.

وأظهر التحقيق أن سونيا نسّقت لقاءً مع رجل أميركي يُدعى دواين هول (53 عامًا)، تعرفت إليه قبل عامين عبر مواقع Fetish. وتشير الأدلة التي عُثر عليها في جهازها إلى أنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية شديدة، وأنها سعت عمدًا للقاء أشخاص يمكن أن يحققوا رغبتها في "موت عنيف".

واستقبل هول الضحية في المطار ونقلها إلى منزل مستأجر، وهناك بدأت سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية، وفق ما أكدته الشرطة.

وعُثر خلال التحقيق على فيديو صادم صوّره هول للضحية قبل قتلها بوقت قصير. وظهرت سونيا في المقطع في حالة إنهيار واضح، وعليها آثار كدمات في وجهها ورقبتها وصدرها.

وفي الفيديو، يسألها هول بصوت آمِر: "كيف تريدين أن تموتي؟"، وبعد محاولات منها لعدم الإجابة، قالت بصوت ضعيف: "بالطعن."

وعندما سألها إن كانت تُجبر على شيء ضد إرادتها، هزّت رأسها نفيًا، في ما تعتبره الشرطة محاولة متعمدة منه لتسجيل "دليل مُلفّق" لتبرئة نفسه لاحقًا.

وكشفت الشرطة أيضًا عن رسائل أرسلتها سونيا لأصدقائها في بريطانيا عبر منصة Discord، تحدثت فيها عن خوفها الشديد وكتبت: "هو يأخذ هاتفي دائمًا... قال إنه لا مخرج إلا إذا أطلقت النار عليه... أنا خائفة ومنهارة."

وقالت الشرطة إن هذه الرسائل كانت طويلة ومضطربة وتُظهر إدراك الضحية أنها في وضع خطير لا يمكنها الخروج منه.

وعثر المحققون على جثة سونيا مدفونة في منطقة Marion Oaks. وتم التعرّف عليها عبر بصمات الأصابع. وكشفت الأدلة: العثور على مجرفة في منزل هول تحمل تربة مطابقة لموقع الدفن، العثور على سكين أرسله المتهم بالبريد إلى صديق — وعليه دم الضحية. أما تقرير الطب الشرعي فأكد أنها طُعنت أربع مرات.

وجّهت الشرطة الأميركية إلى الجاني تهم: القتل العمد، الخطف، التعذيب، الاعتداء الجنسي وإخفاء الأدلة.

وقالت السلطات إن هول "استغل هشاشة الضحية النفسية" ليجرّها إلى علاقة مسيئة انتهت بجريمة بشعة.

ورفضت عائلة سونيا، التي تخشى أسوأ الاحتمالات منذ اختفائها، الحديث لوسائل الإعلام بسبب الصدمة التي تسببت بها تفاصيل الجريمة.
 

Learn More