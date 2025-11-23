الأخبار
كاميرا استخدمها البابا فرنسيس تُحدث ضجة في مزاد… سعرها يتخطى 7 ملايين دولار!

2025-11-23 | 06:51
كاميرا استخدمها البابا فرنسيس تُحدث ضجة في مزاد… سعرها يتخطى 7 ملايين دولار!
كاميرا استخدمها البابا فرنسيس تُحدث ضجة في مزاد… سعرها يتخطى 7 ملايين دولار!

بيعت كاميرا من ماركة "لايكا" كانت للبابا فرنسيس، ضمن مزاد أقيم في فيينا السبت مقابل 7,49 ملايين دولار، على أن يعود ريع المزاد لجمعية البابا الراحل الخيرية.

وأوضحت شركة "لايكا" في بيان أنّ الكاميرا وهي من طراز "ام-ايه" ("M-A") ميكانيكي، طُرحت للبيع بسعر تقديري تراوح بين 60 و70 ألف يورو (بين 69 و80 ألف دولار).

وهذا ثالث أعلى سعر تُباع به كاميرا من الماركة الألمانية الشهيرة في مزاد، بعد نموذج أولي يعود إلى العام 1923 بيع مقابل 14,4 مليون يورو (16,59 مليون دولار) في حزيران 2022، ونموذج أولي آخر من العام نفسه بيع لقاء 7,2 ملايين يورو (8,3 ملايين دولار) في حزيران الفائت.

وكانت "لايكا" قد أهدت البابا فرنسيس عام 2024 الكاميرا التي بيعت السبت.

وأوضح مسؤول المبيعات في "لايكا" ألكسندر سيدلاك في بيان أن هيكل الكاميرا والعدسة يحملان الرقم التسلسلي 5000000، مشيرا إلى أن "لايكا" تمنح أرقاما مميزة "للنماذج الخاصة التي تُمنح لشخصيات استثنائية".

بعد استلام الكاميرا، قرر البابا بيعها في مزاد خيري. وقد تأخر تنظيم المزاد بسبب وفاته في نيسان.

وبحسب البيان، فقد بيعت في المزاد نفسه كاميرا أخرى تحمل الرمز "M3" أهداها الرئيس الألماني تيودور هويس للملكة إليزابيث الثانية عام 1958، مقابل 156 ألف يورو (180 ألف دولار)، وهو سعر أعلى بقليل من سعرها التقديري.

وكالة فرانس برس

