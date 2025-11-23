الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلدية ميفوق – القطارة ترفع العلم اللبناني بطول 12 مترًا في ساحة البلدة (صور)

منوعات
2025-11-23 | 14:40
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلدية ميفوق – القطارة ترفع العلم اللبناني بطول 12 مترًا في ساحة البلدة (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بلدية ميفوق – القطارة ترفع العلم اللبناني بطول 12 مترًا في ساحة البلدة (صور)

بلدية ميفوق – القطارة ترفع العلم اللبناني بطول 12 مترًا في ساحة البلدة برعاية الوزير كمال شحادة وبدعم المجلس الوطني للعلم اللبناني.

في مشهد وطني مهيب، وبسعي من رئيس البلدية الدكتور بشير الياس والمجلس البلدي، رُفع في ساحة بلدة ميفوق – القطارة العلم اللبناني الجديد بارتفاع 12 مترًا، برعاية وزير المهجّرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، وبدعم من المجلس الوطني للعلم اللبناني برئاسة الأستاذ فيليب حنين. وقد شكّل هذا الحدث محطة مفصلية ضمن احتفال عيد الاستقلال الذي نظمته البلدية في باحة المبنى البلدي، بحضور رسمي وبلدي واجتماعي كبير.

شارك في الاحتفال الوزير شحادة، النائب زياد الحواط، ممثل قائد الجيش العميد الركن باسم الأيوبي، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية ميفوق – القطارة ونائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل الدكتور بشير الياس وأعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير، ووفود حزبية ودينية، وفاعليات وأهالي البلدة.

في الافتتاح، ألقت الإعلامية أمال الياس كلمة شددت فيها على أهمية التربية الوطنية في المنازل والمدارس، مؤكدة أن الاغتراب اللبناني يشكل ركيزة أساسية في بناء لبنان المستقبل، بما يقدمه أبناؤه المنتشرون من دعم اقتصادي، ثقافي، اجتماعي ووطني يعزز صمود الداخل ويعيد الأمل بدولة قادرة وعادلة.

بعدها، ألقى رئيس البلدية الدكتور بشير الياس كلمة وجدانية استعاد فيها رمزية العلم المتجذرة في تاريخ ميفوق والقطارة، معتبرًا أن ألوانه تجسد صدق الناس، وتضحيات الشهداء، وجذور البلدة الضاربة في الأرض. وأكد أن الاستقلال ليس يومًا على الروزنامة، بل مسار يومي يبدأ من احترام القانون، والمحافظة على نظافة الشوارع، وخدمة الناس بصدق، ومحاربة الفساد والفاسدين دون تردد. كما دعا إلى وعي انتخابي مسؤول يترجم في صناديق الاقتراع لبناء مجلس نيابي يحمي العلم ويشبه تطلعات اللبنانيين.

وشدد الياس على أن البلدية تعمل برؤية تجمع بين حماية التاريخ والهوية من جهة، والانخراط في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، معتبرًا أن التطور "فرصة لتعزيز الشفافية، تحسين الإدارة، وإعطاء الشباب سببًا للبقاء في أرضهم".

ورحّب بالدعم الذي يقدمه المجلس الوطني للعلم اللبناني، مثنيًا على مساهمة رئيسه الأستاذ فيليب حنين في نشر رمزية العلم في لبنان والاغتراب، وعلى الدور الثقافي والتربوي للدكتورة نتالي حنين شحادة.

من جهتها، أكدت الدكتورة نتالي حنين ممثّلة المجلس الوطني للعلم اللبناني، أن الوطنية تبدأ من الساحة والمدرسة، وأن رفع العلم أمام الأطفال هو فعل تربية وانتماء، يشكل أساسًا لبناء مجتمع موحد وقادر.

وفي الختام، قدّم الدكتور الياس أيقونة سيدة إيليج للوزير شحادة، وللمجلس الوطني للعلم اللبناني مُمثّلا بالدكتورة نتالي حنين قبل أن يتوجه الحضور إلى منصة الساحة حيث رُفع العلم اللبناني وسط تصفيق الأهالي حيث ترافق مع الشعلة التي حملها اطفال الفرسان والطلائع ووضعت الى جانب العلم اللبناني.

ويذكر ان مبادرة المجلس الوطني للعلم اللبناني تضمّنت وضع اعلام لبنانية في صفوف مدرسة السيدة العذراء في بلدة ميفوق والقطارة.

آخر الأخبار

منوعات

العلم اللبناني

بلدية

ميفوق

القطارة

جبيل

نواب

لبنان

عيد الاستقلال

احتفال.

LBCI التالي
مزاد لبيع مقتنيات جوني هاليداي… سعر فرشاة شعره وخصلة نجم شهير بهذا السعر!
حطّم زجاجها الأمامي... بالون "ضال" يُجبر طائرة على الهبوط اضطرارياً بعد إقلاعها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-11-11

مصدر أمنيّ لبنانيّ للجزيرة: القوات الإسرائيلية ترفع جدارًا إسمنتيًا في محيط بلدة عيترون وتستحدث طريقًا عسكريًا

LBCI
منوعات
2025-11-06

في مشهد مرعب... أفعى بطول 6 أمتار تلتف حول عنق دليل سياحي وتسحبه تحت الماء وهذا مصيره (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-15

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية توغلت فجرًا لأمتار عدة في الحي الشرقي من بلدة حولا متجاوزةً الموقع المستحدث في المنطقة وأقدمت على تفجير أحد المباني داخل البلدة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-22

وزارة الزراعة ترفع علمًا جديدًا فوق مبناها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:20

بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها

LBCI
منوعات
12:50

اكتشاف مذهل في أعماق بحيرة أونتاريو… العثور على سفينة من القرن التاسع عشر بحالة شبه مثالية! (صور)

LBCI
منوعات
11:24

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
منوعات
10:00

طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-20

صادمة في بلد عربي... مراهقة تفارق الحياة على يد والدها بعد "تأديبها" في الشارع: لهذا السبب!

LBCI
أخبار دولية
00:53

البيت الابيض يصف المحادثات مع أوكرانيا بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"

LBCI
أخبار دولية
07:00

البابا يدعو إلى الإفراج الفوري عن أكثر من 300 شخص اختُطفوا من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا

LBCI
أخبار دولية
00:53

واشنطن وكييف تؤكدان أن أي اتفاق سلام محتمل يجب أن "يحترم بالكامل" سيادة أوكرانيا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:58

نتنياهو: نحمّل الدولة اللبنانية مسؤولية الالتزام بنزع سلاح حزب الله لحماية اللبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
15:53

تعرفوا الى هيثم علي الطبطبائي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

من تحت القصف: جنوبيون يطرحون بديلاً عن واقع مفروض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

تل أبيب تتباهى باغتيال طبطبائي: ضربة للرجل الثاني في حزب الله وتصعيد مفتوح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياضة تدخل كل البيوت وكل الأعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مظاهرة رياضية في جونيه تمثلت بسباق السيدات لجمعية بيروت ماراثون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

للمرة الاولى منذ 2019... جائزة اللوتو تتخطى الـ2 مليون دولار!

LBCI
أخبار لبنان
13:32

بعد الضربة الإسرائيلية... هكذا يبدو الوضع في الضاحية الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"الريجي" مثال لمؤسسة عامة لا تتّكل على خزينة الدولة... اليكم الدليل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:11

حزب الله ينعى "القائد الجهادي الكبير" هيثم علي الطبطبائي

LBCI
حال الطقس
02:43

الكتل الحارة تبدأ بالانكفاء الاثنين... ومنخفض جوي ممطر وسريع يوم الثلاثاء

LBCI
منوعات
11:24

من ملكة جمال إلى راهبة… إليكم قصة "الأخت إيفا" الّتي ضجت العالم

LBCI
أخبار لبنان
11:56

أدرعي: قضينا على المدعو هيثم علي الطبطبائي قائد أركان حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
08:08

وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول إن المستهدف في عملية الضاحية الجنوبية هو أبو علي الطبطبائي... فمن هو؟

LBCI
أخبار لبنان
16:28

هكذا علق علي لاريجاني على استشهاد الطبطبائي

LBCI
خبر عاجل
07:47

معلومات أولية عن غارة استهدفت حارة حريك

LBCI
منوعات
10:00

طفل من عكار يخطف القلوب برقصته الوطنية في عيد الاستقلال (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More