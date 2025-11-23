الأخبار
بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها

منوعات
2025-11-23 | 15:20
مشاهدات عالية
بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها
2min
بعد انتقالهما إلى منزلهما الجديد... رسالة غامضة عمرها 132 عاما تثير قلق زوجين: هذا ما جاء فيها

تحوّل حلم امتلاك منزل تاريخي إلى مغامرة مثيرة ومقلقة لزوجين من جيل الألفية، بعدما عثرا على رسالة مخبّأة من أحد أفراد العائلة التي كانت تملك المنزل قبل أكثر من قرن.

الزوجان، كورتني ومات، اشتريا منزلًا يبلغ عمره 132 عامًا في الولايات المتحدة الأميركية، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما وجدا رسالة موجّهة إلى "المشتري الجديد"، جاء فيها: "أنا آخر فرد على قيد الحياة من عائلة ماديسون التي كانت تملك هذا المنزل. لقد نشأت هنا… وأود أن أشارككم تاريخ العائلة، وأخبركم عن الغرف السرية وبعض الأمور التي ربما لم يتم الكشف عنها عند شراء العقار."

الرسالة، التي قرأتها كورتني في فيديو عبر تيك توك، أطلقت سلسلة من الاكتشافات الغريبة داخل المنزل، شملت خزانة مخفية للمشروبات الكحولية خلف مرآة فوق مدفأة غرفة الجلوس.

كما تضمنت مكانًا سريًا في الحمّام يشبه العلية الضيقة المخبّأة عن الأنظار.

لكن الأمر لم يتوقف عندهما. فقصص مشابهة بدأت تظهر من أصحاب منازل تاريخية أخرى، إذ عثرت إحدى المالكين على كتاب مزخرف تحت الأرضية في منزل عمره 250 عامًا، يحتوي على صور لغرف فارغة داخل المنزل، ما أثار قشعريرتها.

وفي واقعة أخرى، اكتشف زوجان مخبأً تحت الأرض في حديقة منزلهما الجديد، ما زاد التساؤلات حول أسرار الماضي المدفونة في هذه المنازل القديمة.

آخر الأخبار

منوعات

منزل

قديم

انتقال

زوجين

رسالة

غموض

سلالة

عائلة

منزل مسكون

الولايات المتحدة الأميركية.

