وفاة طفلة بعد دخولها في غيبوبة... والشرطة توجه أصابع الاتهام نحو والدتها!

أُلقي القبض على لويدينا ماكاليستر، البالغة من العمر 42 عامًا، حيث وُجهت إليها تهمة القتل غير العمد من الدرجة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، على خلفية وفاة ابنتها البالغة من العمر 10 سنوات.



ووفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة كيركلاند في ولاية واشنطن، اعتقد المحققون أن الفتاة، التي لم يُكشف عن اسمها، دخلت في غيبوبة وتوفيت بسبب الحماض الكيتوني السكري المُطوّل (DKA)، وهو أحد مضاعفات داء السكري المُهددة للحياة، حيث لا يُنتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، ويضطر إلى تكسير الدهون للحصول على الطاقة بدلًا من السكر.



ويُسبب ذلك انخفاضًا حادًا في نسبة السكر في الدم والبوتاسيوم، مما يُؤدي إلى سكتة قلبية وتورم في الدماغ والوفاة.



وأشارت الدعوى الجنائية إلى أن الفتاة شُخِّصت في البداية بمرض السكري من النوع الأول ونُقلت إلى المستشفى مرات عدة بسبب مضاعفاته.



وزعم الادعاء أن ماكاليستر تجاوزت 31 مستشفى بسيارتها بينما كانت ابنتها تحتضر في المقعد الخلفي خلال الذهاب لقضاء رحلة برية.



ووفقًا للشكوى، أخبرت ماكاليستر الشرطة أنها لاحظت ارتفاع نسبة الكيتونات لدى ابنتها، لكنها لم تطلب المساعدة لعدم السماح لها باصطحاب ابنتها خارج الولاية بسبب خطة رعاية مع والدها.



وتوفيت الفتاة قبل الوصول إلى المستشفى، وفقًا لوثيقة قضائية، وقال المدعون في الشكوى إن الفتاة ربما كانت متوفية في المقعد الخلفي لساعات.



وذكر بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة كيركلاند الأسبوع الماضي: "خلص المحققون إلى أن عدم التدخل الطبي ساهم في وفاة الطفلة وأدى إلى اعتقال الأم".



وبعد اعتقالها، أخبرت ماكاليستر الشرطة أنها اعتقدت أن لديها الوقت الكافي لنقل ابنتها إلى المستشفى، وفقًا لوثائق المحكمة.



وتُحتجز مكاليستر في سجن مقاطعة كينغ بكفالة قدرها مليون دولار، وفقًا لإدارة شرطة كيركلاند، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتها الشهر المقبل.