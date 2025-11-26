الأخبار
الأحوال الجوية تزداد سوءًا في أستراليا... والأضرار تتفاقم مع اشتداد العواصف وارتفاع موجة الحر

2025-11-26 | 07:00
توفي رجل في نيو ساوث ويلز بعد أن اجتاحت عواصف عاتية الولاية متسببةً في تأخير حركة النقل العام في سيدني، بالإضافة إلى عدد هائل من الأضرار، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تسارعت وتيرة موجة الحر في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مدعومةً برياح تجاوزت سرعتها الـ100 كيلومتر في الساعة وصواعق برق جافة.

وأكدت الشرطة وفاة رجل سبعيني بعد أن صدمته شجرة ساقطة في وادي غلينورث، على الساحل الأوسط، وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكن إصابات الرجل كانت بالغة الخطورة.

كما عمل المسعفون وعمال خدمات الطوارئ على إنقاذ رجل في العشرينيات من عمره مصابًا بجروح في الرأس والساق بعد سقوط شجرة عليه، في وسط غرب نيو ساوث ويلز أيضًا.

وتعاني وسائل النقل العام في سيدني من تأخيرات حيث توقفت القطارات بين باراماتا وريتشموند وسانت ماري، بعد أن تسبب الطقس القاسي في مشاكل في إمدادات الكهرباء.

واستمرت العواصف في اجتياح سيدني الكبرى والمناطق المجاورة بعد ظهر الأربعاء، حيث ضربت مدن ولونغونغ الساحلية وبلدات بلو ماونتينز، بما في ذلك كاتومبا، بالإضافة إلى ضواحيها، بما في ذلك بينريث وكامدن وساذرلاند.

ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، انقطع التيار الكهربائي عن ما لا يقل عن 120 ألف منزلًا في نيو ساوث ويلز بعد أن هبت رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 119 كيلومترًا في الساعة.

وتسببت الرطوبة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة والمنخفضات الجوية، في هبوب عواصف على طول الساحل الشرقي، مع استمرار خطر هبوب المزيد من العواصف.

Learn More