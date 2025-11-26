لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

وفي عام 2018، وبينما كانت تطالع صورًا عن معرض Real Bodies، لاحظت تشابهًا صادمًا بين إحدى الجثث وبين جمجمة ابنها المصابة، وعلّقت: "بدأت أبحث على الإنترنت عن الكسر العميق الذي رأيته في صدغ كريس عندما توفي. وحين رأيت الجثة المحنّطة في المعرض تحمل الكسر نفسه… كان الأمر مؤلمًا بشكل لا يحتمل."وأضافت أن الجثة المعروضة تبدو وقد أزيلت عنها الظلال والأوشام، على الرغم من أن الوشوم عادة تبقى واضحة على الجثث المحفوظة بسبب عمق اختراق الحبر للجلد، مشيرة الى إلى أن إزالة الوشوم لا تتم إلا عبر سلخ الجلد نفسه، وهو ما تعتبره محاولة لإخفاء الهوية.وتوسلت الوالدة للقائمين على المعرض تسليم الجثمان لإجراء فحوصات، لكن المسؤولين رفضوا، مؤكدين أن جميع الجثث مصدرها الصين ولا يمكن التعرّف على أصحابها.وفي بيان رسمي قالت شركة Imagine Exhibitions المالكة للمعرض: "نتقدّم بتعاطفنا مع العائلة، لكن لا يوجد أي أساس واقعي لهذه الادعاءات. فالعينة المشار إليها معروضة باستمرار في لاس فيغاس منذ عام 2004 ولا يمكن ربطها بالشخص المذكور. جميع العينات مستمدة من مصادر أخلاقية ولا يمكن تحديد هويتها بيولوجيًا."ورغم تطمينات المتحف والشرطة، لا تزال كيم مقتنعة بأن ابنها قُتل، وأن جثته انتهت داخل المعرض، وتواصل حملتها للمطالبة بإثبات الحقيقة.