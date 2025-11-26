الأخبار
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
منوعات
2025-11-26 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
تعرّضت أم أميركية مفجوعة لصدمة مروّعة عندما اعتقدت أنها رأت جثمان ابنها معروضًا داخل متحف، بعد أكثر من 10 سنوات على وفاته، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وفي التفاصيل، كانت كيم إيرك، 54 عامًا، تزور معرض Real Bodies في لاس فيغاس عندما صادفت جثة تعتقد بشدّة أنها تعود لابنها كريس. أصابها المشهد بصدمة هائلة بعدما رأت الجسد "مسلوخًا" و"مشرّحًا" للعرض العام.
وقد جاء هذا الجسد ضمن معرض Real Bodies الذي يُقدّم هياكل بشرية حقيقية حُفظت بدقّة فائقة لإعطاء الزوّار فرصة فريدة للتعرّف إلى تشريح الإنسان. واليوم، تناشد كيم السلطات إجراء فحص DNA للجثة لتأكيد ما إذا كانت بالفعل جثة ابنها.
وقالت كيم إنها كانت تربطها بابنها علاقة عميقة، لكن حياتها انهارت بعد العثور على كريس ميتًا في تشرين الثاني 2012 داخل منزل جدته. أبلغتها الشرطة يومها أنه توفي "بسلام أثناء نومه". لكن والد كريس – شريكها السابق – أشرف على عملية حرق الجثمان من دون مناقشة أي ترتيبات جنائزية معها، كما تقول. لاحقًا، سلّمتها العائلة قلادة تحتوي على كمية صغيرة من الرماد قيل إنه يعود لابنها، لكنها لم تقتنع.
وأكدت كيم أنها طلبت مرارًا إعادة فتح التحقيق، وبعد أسابيع حصلت على صور لمسرح الوفاة أظهرت كدمات وجروحًا على جثة كريس. وأوضحت: "كانت الصور مروّعة… كانت هناك علامات تقييد على ذراعيه وصدره وبطنه."
لاحقًا، كشف تقرير السموم عن وجود كمية قاتلة من السيانيد في جسده، ما دفع هيئة محلفين عام 2014 لفتح تحقيق بقتل محتمل، لكن النتيجة الرسمية خلصت إلى أنه "انتحار"، وهو ما ترفضه كيم بشدة.
وفي عام 2018، وبينما كانت تطالع صورًا عن معرض Real Bodies، لاحظت تشابهًا صادمًا بين إحدى الجثث وبين جمجمة ابنها المصابة، وعلّقت: "بدأت أبحث على الإنترنت عن الكسر العميق الذي رأيته في صدغ كريس عندما توفي. وحين رأيت الجثة المحنّطة في المعرض تحمل الكسر نفسه… كان الأمر مؤلمًا بشكل لا يحتمل."
وأضافت أن الجثة المعروضة تبدو وقد أزيلت عنها الظلال والأوشام، على الرغم من أن الوشوم عادة تبقى واضحة على الجثث المحفوظة بسبب عمق اختراق الحبر للجلد، مشيرة الى إلى أن إزالة الوشوم لا تتم إلا عبر سلخ الجلد نفسه، وهو ما تعتبره محاولة لإخفاء الهوية.
وتوسلت الوالدة للقائمين على المعرض تسليم الجثمان لإجراء فحوصات، لكن المسؤولين رفضوا، مؤكدين أن جميع الجثث مصدرها الصين ولا يمكن التعرّف على أصحابها.
وفي بيان رسمي قالت شركة Imagine Exhibitions المالكة للمعرض: "نتقدّم بتعاطفنا مع العائلة، لكن لا يوجد أي أساس واقعي لهذه الادعاءات. فالعينة المشار إليها معروضة باستمرار في لاس فيغاس منذ عام 2004 ولا يمكن ربطها بالشخص المذكور. جميع العينات مستمدة من مصادر أخلاقية ولا يمكن تحديد هويتها بيولوجيًا."
ورغم تطمينات المتحف والشرطة، لا تزال كيم مقتنعة بأن ابنها قُتل، وأن جثته انتهت داخل المعرض، وتواصل حملتها للمطالبة بإثبات الحقيقة.
