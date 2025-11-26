الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)

منوعات
2025-11-26 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)

نجت سيدة تُدعى تشونثيرات ساكولكو (65 عامًا) من حرق جثمانها بعد أن اكتشف موظفو أحد المعابد أنها لا تزال على قيد الحياة داخل نعشها، قبل لحظات فقط من بدء مراسم الحرق في تايلاند، وفق ما نقل موع ميرور.

وكانت العائلة قد نقلت المرأة إلى معبد وات رات براكونغثام في مقاطعة نونثابوري، معتقدة أنها فارقت الحياة بعد أن توقفت عن التنفس لمدة يومين. وقال شقيقها: "أخبرنا المسؤولون أنها توفيت، وأنجزنا كل الأوراق، فوضعناها في نعش ونقلناها للحرق."
 


لكن بينما كان موظفو المعبد يراجعون الإجراءات الخاصة بشهادة الوفاة، سمع أحدهم طرقات خفيفة تصدر من داخل التابوت. وبعد فتحه، فوجئ الجميع بالسيدة تفتح عينيها وتتحرك.

وتم استدعاء سيارة إسعاف ونُقلت السيدة إلى مستشفى بانغ ياي، حيث أكّد الأطباء أنها لم تكن ميتة، بل عانت من نقص حاد في السكر في الدم (Hypoglycaemia) أدى إلى فقدان وعي عميق بدا وكأنه موت.


وتخضع المرأة الآن للمراقبة الطبية، فيما أثارت الحادثة موجة جدل واسعة حول ثغرات إجراءات إعلان الوفاة، بعدما اكتشفت العائلة أن الأوراق التي حصلت عليها لا تُعد بديلاً عن شهادة وفاة رسمية صادرة عن جهة طبية.

ووُصفت الحادثة في الإعلام المحلي بأنها "عودة من الموت" وجرس إنذار يستوجب إعادة النظر في بروتوكولات ما قبل الحرق لتجنب تكرار هكذا مأساة.
 

منوعات

لحظات

جثمانها

التابوت...

السيدة

الستينية

يُصدق!

(صور)

LBCI التالي
قتل الإناث في إيطاليا يصبح جريمة محددة... وهذه تفاصيل القانون الجديد
سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-19

طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-02

الجيش الإسرائيلي: توابيت تحمل 3 من الرهائن وصلت إلى إسرائيل قبل قليل

LBCI
موضة وجمال
2025-10-04

قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-21

افرام لـ جدل: الجيش الأميركي حتى هذه اللحظة ينظر إلى الجيش اللبناني كأخ صغير لا كعدو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:38

في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
منوعات
10:04

لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"

LBCI
منوعات
09:43

"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
23:30

أسرار الصحف 26-11-2025

LBCI
اخبار البرامج
2025-11-24

فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:41

رئيس الحكومة: نحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح الادارات وتعزيز الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:10

شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة

LBCI
أخبار لبنان
02:08

طقس مستقر … حتى السبت

LBCI
أخبار لبنان
08:09

المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
16:28

ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل

LBCI
اخبار البرامج
15:49

نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر

LBCI
خبر عاجل
04:44

القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان

LBCI
صحة وتغذية
10:22

"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"

LBCI
أخبار لبنان
06:48

حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More