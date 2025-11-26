الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)
منوعات
2025-11-26 | 10:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)
نجت سيدة تُدعى تشونثيرات ساكولكو (65 عامًا) من حرق جثمانها بعد أن اكتشف موظفو أحد المعابد أنها لا تزال على قيد الحياة داخل نعشها، قبل لحظات فقط من بدء مراسم الحرق في تايلاند، وفق ما نقل موع
ميرور
.
وكانت العائلة قد نقلت المرأة إلى معبد وات رات براكونغثام في مقاطعة نونثابوري، معتقدة أنها فارقت الحياة بعد أن توقفت عن التنفس لمدة يومين. وقال شقيقها: "أخبرنا المسؤولون أنها توفيت، وأنجزنا كل الأوراق، فوضعناها في نعش ونقلناها للحرق."
لكن بينما كان موظفو المعبد يراجعون الإجراءات الخاصة بشهادة الوفاة، سمع أحدهم طرقات خفيفة تصدر من داخل التابوت. وبعد فتحه، فوجئ الجميع بالسيدة تفتح عينيها وتتحرك.
وتم استدعاء سيارة إسعاف ونُقلت السيدة إلى مستشفى بانغ ياي، حيث أكّد الأطباء أنها لم تكن ميتة، بل عانت من نقص حاد في السكر في الدم (Hypoglycaemia) أدى إلى فقدان وعي عميق بدا وكأنه موت.
وتخضع المرأة الآن للمراقبة الطبية، فيما أثارت الحادثة موجة جدل واسعة حول ثغرات إجراءات إعلان الوفاة، بعدما اكتشفت العائلة أن الأوراق التي حصلت عليها لا تُعد بديلاً عن شهادة وفاة رسمية صادرة عن جهة طبية.
ووُصفت الحادثة في الإعلام المحلي بأنها "عودة من الموت" وجرس إنذار يستوجب إعادة النظر في بروتوكولات ما قبل الحرق لتجنب تكرار هكذا مأساة.
منوعات
لحظات
جثمانها
التابوت...
السيدة
الستينية
يُصدق!
(صور)
التالي
قتل الإناث في إيطاليا يصبح جريمة محددة... وهذه تفاصيل القانون الجديد
سحب لقب الفائزة ببطولة "أقوى امرأة في العالم"... اتضّح أنها ذكر! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2025-09-19
طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!
منوعات
2025-09-19
طلب يدها للزواج وبعد ساعات كادت أن تتعرض لبتر إصبعها... ما حصل معها بسبب خاتم الخطوبة لا يصدق!
0
آخر الأخبار
2025-11-02
الجيش الإسرائيلي: توابيت تحمل 3 من الرهائن وصلت إلى إسرائيل قبل قليل
آخر الأخبار
2025-11-02
الجيش الإسرائيلي: توابيت تحمل 3 من الرهائن وصلت إلى إسرائيل قبل قليل
0
موضة وجمال
2025-10-04
قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
قبل لحظات من تسليمها التاج... ندى كوسا توجه رسالة مؤثرة: هذا ما قدمته لي هذه الرحلة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-11-21
افرام لـ جدل: الجيش الأميركي حتى هذه اللحظة ينظر إلى الجيش اللبناني كأخ صغير لا كعدو
آخر الأخبار
2025-11-21
افرام لـ جدل: الجيش الأميركي حتى هذه اللحظة ينظر إلى الجيش اللبناني كأخ صغير لا كعدو
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:38
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
منوعات
10:38
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
0
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
0
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
منوعات
10:04
لغز الجثة المجهولة: أمّ تطالب بفحص DNA بعد اكتشاف صادم داخل متحف في لاس فيغاس: "إنه إبني!"
0
منوعات
09:43
"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل
منوعات
09:43
"أحضري لي البيرة وإلّا"... تهديد تحوّل إلى مشهد مرعب: إليكم ما حصل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
23:30
أسرار الصحف 26-11-2025
أخبار لبنان
23:30
أسرار الصحف 26-11-2025
0
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
اخبار البرامج
2025-11-24
فوز المشتركة ريتا جرجس بسيارة MG ZS 2026 بسحب Toters Fresh عبر الـLBCI (فيديو)
0
أخبار لبنان
09:41
رئيس الحكومة: نحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح الادارات وتعزيز الجيش
أخبار لبنان
09:41
رئيس الحكومة: نحاول اعادة الثقة بالدولة من خلال تصحيح الادارات وتعزيز الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:06
عشية المواجهة الأولى أمام قطر… كيف هي أجواء منتخب لبنان لكرة السلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
تقارير نشرة الاخبار
14:02
شو بيصير إذا وقفتوا تستعملوا انستا وتيك توك وغيرن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
تقارير نشرة الاخبار
14:00
تغطية الضمان "رجعت": 90٪ من كلفة المستلزمات على الضمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
سابقة قضائية: ديوان المحاسبة يطلب استرداد 38 مليون دولار من وزراء اتصالات سابقين في قضيّتَي مبنيَي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
تقارير نشرة الاخبار
13:47
من اتفاق مُجمَّد إلى توقيع تاريخي… بيروت ونيقوسيا ترسمان الخط البحري النهائي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
تقارير نشرة الاخبار
13:32
وزير خارجية مصر في بيروت… يدق ناقوس الخطر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
تقارير نشرة الاخبار
13:26
عامٌ على الاتفاق: وقفٌ للنار على الورق… واستمرارٌ للنيران الإسرائيلية على الأرض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:21
تهديدات إسرائيلية متصاعدة... كاتس يمهل الدولة اللبنانية حتى نهاية العام لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
تقارير نشرة الاخبار
13:13
البابا عند القديس شربل : زيارة استثنائية بعد ١٠٠ عام على ارسال ملف التقديس !
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
أمن وقضاء
04:10
شعبة المعلومات كشفت ملابسات جريمة قتل في مخيّم شاتيلا ذهبت ضحيّتها سيدة
2
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
أخبار لبنان
02:08
طقس مستقر … حتى السبت
3
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
أخبار لبنان
08:09
المالية: رواتب العاملين في القطاع العام متاحة للسحب إعتبارًا من الخميس
4
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
16:28
ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون سوريا ولبنان الأسبوع المقبل
5
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
اخبار البرامج
15:49
نوال الزغبي تكشف: مسيرتي المهنية تُقدر بأكثر من 100 مليون دولار... وهذه علاقتي بفضل شاكر
6
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
خبر عاجل
04:44
القناة 7 الإسرائيلية عن كاتس: لا نثق بأن حزب الله سيتخلى عن سلاحه من تلقاء نفسه وواشنطن أمهلته حتى نهاية العام وإذا لم يتخل عن سلاحه حتى نهاية العام فسنعمل بقوة مرة أخرى في لبنان
7
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
صحة وتغذية
10:22
"علينا أن نقلق"... وفاة رجل بفيروس لا يصيب سوى الحيوانات وخبير يُحذّر: "قد يتحوّل إلى جائحة جديدة"
8
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
أخبار لبنان
06:48
حاكم مصرف لبنان يردّ على الشائعات: جميع نوّاب الحاكم أعضاء في فريق واحد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More