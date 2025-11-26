قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)

لكن بينما كان موظفو المعبد يراجعون الإجراءات الخاصة بشهادة الوفاة، سمع أحدهم طرقات خفيفة تصدر من داخل التابوت. وبعد فتحه، فوجئ الجميع بالسيدة تفتح عينيها وتتحرك.وتم استدعاء سيارة إسعاف ونُقلت السيدة إلى مستشفى بانغ ياي، حيث أكّد الأطباء أنها لم تكن ميتة، بل عانت من نقص حاد في السكر في الدم (Hypoglycaemia) أدى إلى فقدان وعي عميق بدا وكأنه موت.