رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

تبيّن خلال الساعات الأخيرة تفاصيل جديدة حول الوفاة المفاجئة للمذيعة المصرية الشابة هبة الزياد، التي أُعلن رحيلها فجر الخميس، في خبر صدم الوسط الإعلامي والفني في مصر.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد توفيت الزياد أثناء نومها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية. وكانت قد اعتذرت قبل أيام عن تصوير حلقة جديدة من برنامجها عبر فضائية "الشمس"، لافتة إلى شعورها بالإرهاق وأنها سبق أن سجلت عدداً كافياً من الحلقات.

وفي سياق متّصل، كانت الراحلة قد كشفت قبل أشهر عبر فيديو تداولته وسائل إعلام محلية عن تعرضها لحملة ابتزاز وتهديدات من مجهولين عبر مواقع التواصل والهاتف، مؤكدة أنها لجأت إلى الإجراءات القانونية للتعامل مع الأمر.

وتم الإعلان عن وفاتها عبر منشور مقتضب على حسابها في "فيسبوك" دون ذكر تفاصيل إضافية، ما ضاعف حالة الصدمة خاصة أن الزياد لم تتحدث سابقاً عن أي مشاكل صحية.