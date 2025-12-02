الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ترفيع جيهان القسحنا ديب إلى رتبة ضابطة في وسام السعفات الأكاديمية الفرنسية
منوعات
2025-12-02 | 06:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
ترفيع جيهان القسحنا ديب إلى رتبة ضابطة في وسام السعفات الأكاديمية الفرنسية
رفعت حكومة الجمهورية الفرنسية جيهان القسحنا ديب، ابنة بلدة إهدن في قضاء زغرتا – لبنان، إلى رتبة ضابطة في وسام السعفات الأكاديمية، تكريماً لها كإحدى أبرز الشخصيات الفاعلة في تطوير التعليم، وتعزيز الثقافة، وترسيخ التفاهم الدولي في شمال نيجيريا. ويأتي هذا الترفيع لعام 2025 احتفاءً بامرأة يمتد تأثيرها بعيداً عن الصفوف الدراسية ليصل إلى المجتمعات، مُلهِمةً جيلاً يعبر الحدود.
أُقيم حفل التتويج في نادي لبنان – كانو، وترأسه مارك فونبوستيي، سفير فرنسا في نيجيريا ولدى الإيكواس. وفي كلمته، أشاد السفير بعمق بصمتها التربوية والتزامها الثابت بنشر اللغة الفرنسية والارتقاء بالتميز الأكاديمي.
ويُعد وسام السعفات الأكاديمية، الذي تأسس عام 1808، من أعرق وأرفع الأوسمة المدنية الفرنسية، ويُمنح للأفراد الذين أغنَوا ميادين التعليم والثقافة بجهودهم. وترمز رتبة “ضابطة” إلى خدمة مميزة ومتواصلة، وهو تقدير يعكس جوهر مسيرة جيهان القسحنا ديب واتساع أثرها.
لقد ساهمت جيهان القسحنا ديب في ترسيخ التعليم الفرانكفوني في شمال نيجيريا، ولا سيّما من خلال قيادتها للقسم الفرنسي في مدرسة لبنان – كانو، المؤسسة التي شاركت في بنائها وما زالت تترأسها كمديرة. وبفضل رؤيتها، أصبح البرنامج أحد أقوى المسارات التعليمية الفرانكفونية في المنطقة، فاتحاً آفاقاً دولية أمام الطلاب، وداعماً للتبادل الثقافي. كما يجسد دورها في مجلس إدارة جامعة سكايلاين – نيجيريا التزامها بالتعليم العالي والمساهمة في تطوير واحدة من الجامعات الصاعدة في الإقليم.
أما على الصعيد المجتمعي، فتُسهم جيهان في دعم الخدمات الإنسانية من خلال لجنة عيادة القنصلية اللبنانية، كما تعمل سفيرة للجمعية الوطنية للتوحّد في إفريقيا، حيث تعزز الوعي والدمج والدعم الضروري للأفراد على طيف التوحّد.
وفي وقت تحتاج فيه المجتمعات إلى قيادة قيمية ورؤى إنسانية، تبرز جيهان القسحنا ديب نموذجاً يُحتذى، يجسّد معنى الالتزام والنزاهة. فهي تمثل القدوة التي تبحث عنها النساء – في لبنان ونيجيريا وإفريقيا والعالم – امرأة تقود بوعي، وترفع غيرها، وتضع صوتها في خدمة الناس. ومع مواجهة العالم لتحديات جديدة، تبرز حقيقة واضحة: نحن بحاجة إلى مزيد من النساء مثل جيهان، نساء يحملن القوة والاتزان والرؤية لبناء مستقبل أفضل.
وتعكس مسيرتها، الموثقة عبر موقع "www.jihaneworld.com"، حياةً مكرسة للتعليم والخدمة، وإيماناً بأن لكل طفل الحق في فرصة للارتقاء. ويؤكد هذا التكريم من الجمهورية الفرنسية ليس فقط تميّزها المهني، بل مكانتها كمصدر إلهام للنساء والقادة الشباب الذين يجدون في قصتها دليلاً على أن الالتزام والوضوح في الهدف قادران على تغيير المجتمعات.
آخر الأخبار
منوعات
جيهان
القسحنا
ضابطة
السعفات
الأكاديمية
الفرنسية
قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-11-17
وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية
أخبار لبنان
2025-11-17
وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية
0
أخبار لبنان
2025-11-17
تقليد وسام الاستحقاق برتبة ضابط من فرسان مالطا الى محمد الحوت
أخبار لبنان
2025-11-17
تقليد وسام الاستحقاق برتبة ضابط من فرسان مالطا الى محمد الحوت
0
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون اطلع من قائد الجيش العماد رودولف هيكل على الأوضاع الأمنية في الجنوب والمناطق اللبنانية كافة وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة الوشاح الأكبر تقديراً لعطاءاته وللمهام القيادية التي يتولاها
0
أخبار دولية
2025-09-11
ترامب يعلن أنه سيمنح المؤثر تشارلي كيرك بعد اغتياله أرفع وسام مدني أميركي
أخبار دولية
2025-09-11
ترامب يعلن أنه سيمنح المؤثر تشارلي كيرك بعد اغتياله أرفع وسام مدني أميركي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
16:00
قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟
منوعات
16:00
قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟
0
منوعات
14:00
من زفاف الأميرة ديانا... شمبانيا نادرة في مزاد يتخطى سعرها الـ70 ألف دولار! (صورة)
منوعات
14:00
من زفاف الأميرة ديانا... شمبانيا نادرة في مزاد يتخطى سعرها الـ70 ألف دولار! (صورة)
0
منوعات
2025-11-27
عمل خيري بعيد الشكر… هاري وميغان بظهور عائلي نادر مع طفليهما (صور)
منوعات
2025-11-27
عمل خيري بعيد الشكر… هاري وميغان بظهور عائلي نادر مع طفليهما (صور)
0
منوعات
2025-11-27
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
2025-11-27
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:17
البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد
آخر الأخبار
12:17
البابا لاون من بكركي: لبنان سيزدهر من جديد
0
حال الطقس
2025-11-11
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
2025-11-11
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
0
فنّ
2025-09-01
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
فنّ
2025-09-01
كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها العاشر: "حبيبة قلبي تالا كبرت سنة" (فيديو)
0
منوعات
2025-11-25
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
منوعات
2025-11-25
أخفى جثة والدته في المنزل وتنكّر بملابسها لثلاث سنوات… الهدف صادم وهكذا انفضحت حيلته
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
أخبار لبنان
08:20
سلام من مرفأ بيروت: وقفة البابا في المرفأ هي وقفة للعدالة ولأهل الشهداء والضحايا ولبيروت وأهلها وكل لبنان
0
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
أخبار لبنان
08:00
البابا لاون يختتم زيارته التاريخية للبنان
0
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
أخبار لبنان
06:54
الرئيس عون في وداع البابا: الزيارة ستبقى محفورة في ذاكرة لبنان وشعبه وسنستمر في تجسيد رسالتكم
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
أخبار لبنان
06:49
الراعي للبابا لاون: أشكر لكم اهتمامكم بشعبنا وتشجيعكم للشبان
0
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
أخبار لبنان
06:43
البابا من مطار بيروت: لوقف الهجمات والأعمال العدائية ولا يظن أحد أن القتال المسلح يجلب أي فائدة
0
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
أخبار لبنان
06:39
بالفيديو: مراسم وداع للبابا لاون في مطار بيروت في ختام زيارته للبنان
0
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
0
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
0
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا
2
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
أخبار لبنان
02:32
البابا لاون في مستشفى دير الصليب... ودموع الأم ماري مخلوف تسابق كلماتها (فيديوهات)
3
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
أخبار لبنان
04:32
البابا لاون الرابع عشر: يا لبنان قم وانهض وكن علامة للسلام في المشرق
4
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
خبر عاجل
06:34
البابا لاون من مطار بيروت في ختام زيارته للبنان: أحيي كل مناطق لبنان التي لم أتمكن من زيارتها طرابلس والشمال والبقاع والجنوب الذي يعيش بصورة خاصة حالة من الصراع وعدم الاستقرار
5
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
أخبار لبنان
02:59
البابا لاون في مرفأ بيروت... وصلاة صامتة
6
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
أخبار لبنان
03:24
بالفيديو: لحظة وصول البابا الى الواجهة البحرية لبيروت
7
خبر عاجل
12:18
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
خبر عاجل
12:18
البابا لاون للشبيبة من بكركي: المستقبل بين أيديكم ولديكم فرصة تاريخية لتغيير المستقبل والحب قادر على معالجة جروح الجميع ومباركون من يحملون السلام ويصنعونه وهؤلاء هم أبناء الله
8
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
أخبار لبنان
13:51
لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More