الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟

منوعات
2025-12-01 | 16:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبل موسم الأعياد… ما هو أفضل وأسوأ وقت لإنهاء علاقة عاطفية؟

إذا كنت تفكّر في إنهاء علاقة قبل حلول موسم الأعياد، فقد يكون الآن الوقت الأنسب لاتخاذ القرار. فمع اقتراب واحدة من أكثر الفترات رومانسية في السنة، قد يصبح تحديد اللحظة المناسبة للانفصال تحدياً صعباً.

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة العلاقات في بريطانيا كلير داوز عن أفضل وأسوأ توقيت لإنهاء العلاقة خلال فترة الأعياد.

وتوضح داوز أن الانفصال في منتصف شهر تشرين الثاني وحتى أوائل كانون الأول يُعدّ الخيار "الألطف" للطرفين.

وقالت: "هذا التوقيت يمنح كلاً من الشريكين مساحة لمعالجة الانفصال قبل بدء الضغوط الاجتماعية التي ترافق فترة عيد الميلاد. الانتظار حتى الأيام الأخيرة من كانون الأول قد يجعل الانفصال قاسياً أو فوضويا".

وأضافت أن الفترة الممتدة بين 3 و7 كانون الثاني تُعد أيضاً من أكثر الفترات التي تشهد ارتفاعاً في معدلات الانفصال.

وتابعت: "بعد إزالة شجرة العيد وعودة الحياة إلى طبيعتها، يبدأ الناس في إعادة تقييم رغباتهم. إنها بمثابة إعادة ضبط عاطفية".

ورغم أن موسم الأعياد غالباً ما يرتبط بالرومانسية ولمّ الشمل، يؤكد محققو العلاقات أنّه يُعتبر أيضاً واحداً من أكثر الأوقات نشاطاً في كشف الخيانة.

آخر الأخبار

منوعات

إنهاء علاقة

انفصال

موسم

أعياد

عيد الميلاد

ليلة رأس السنة

علاقة عاطفية

حبيب

زوج

خبيرة علاقات

بريطانيا.

LBCI التالي
من زفاف الأميرة ديانا... شمبانيا نادرة في مزاد يتخطى سعرها الـ70 ألف دولار! (صورة)
عمل خيري بعيد الشكر… هاري وميغان بظهور عائلي نادر مع طفليهما (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-09-13

مراد: يجب الحرص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعدم جعل لبنان ساحة لتهديد استقرارها

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-08

النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-07

المكتب الأممي للشؤون الإنسانية: عنف المستوطنين خلال موسم قطف الزيتون الحالي هو الأعلى مقارنة بمواسم ماضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-29

ما علاقة متحف اللوفر في باريس بكنيسة مار يوحنا مرقس في جبيل؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

من زفاف الأميرة ديانا... شمبانيا نادرة في مزاد يتخطى سعرها الـ70 ألف دولار! (صورة)

LBCI
منوعات
2025-11-27

عمل خيري بعيد الشكر… هاري وميغان بظهور عائلي نادر مع طفليهما (صور)

LBCI
منوعات
2025-11-27

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
منوعات
2025-11-26

قبل لحظات من حرق جثمانها طرقت على التابوت... ما حصل مع هذه السيدة الستينية لا يُصدق! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-11-13

مقدمة النشرة المسائية 13-11-2025

LBCI
خبر عاجل
2025-11-30

ترقبوا مباراة لبنان وقطر في تصفيات كأس العالم لكرة السلة على الـLBCI والـLB2 فور انتهاء نشرة الأخبار المسائية

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-30

على وقع الدبكة ونثر الأرز... هكذا استُقبل البابا لاون في القصر الجمهوري (فيديو وصور)

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-17

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:23

مع البابا في يومه الثاني اجمل لحظات الايمان بدأت من عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

وفد أممي إلى لبنان وأورتاغوس تشارك في اجتماع الميكانيزم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
أخبار دولية
14:08

إسرائيل في حالة تأهب قصوى مع مخاوف من رد محتمل من حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
14:05

القوات الجوية في الجيش اللبناني إستقبلت البابا لاون الرابع عشر ورحبت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الحبر الأعظم يزور مستشفى الصليب وراهباته الثلاثاء.. اليكم برنامج الزيارة

LBCI
أخبار لبنان
13:56

تراتيل وترانيم دينية تقدمها الفنانة عبير نعمة في باحة القداس في بيروت غدا...

LBCI
أخبار لبنان
13:51

لكل من يريد المشاركة في القدّاس غدًا مع البابا لاوون الرابع عشر… هذا التقرير لكم

LBCI
أخبار لبنان
13:49

الاب جان مارون الهاشم للـLBCI: الكرسي الرسولي يقدم الاطار العام ولا تدخل مباشر في أسماء المدعوين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:33

المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
03:44

البابا لاون يصلي في دير عنايا... ومؤمنون انتظروه لساعات تحت المطر (فيديوهات حصرية للـLBCI)

LBCI
أخبار لبنان
06:21

الرئيس عون واللبنانية الأولى شاركا في الزيارة الروحية الحاشدة لقداسة البابا الى ضريح القديس شربل في عنايا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هذه هي الطرقات التي ستقفل في اليوم الثالت من زيارة البابا

LBCI
خبر عاجل
04:47

بالفيديو: لحظة دخول البابا لاون الى بازيليك سيدة لبنان - حريصا

LBCI
أخبار لبنان
01:29

من جونية الى عنايا... اللبنانيون ينتظرون مرور البابا لاون

LBCI
خبر عاجل
01:26

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى عنايا لاستقبال البابا لاوون الرابع عشر

LBCI
أخبار لبنان
05:13

لورين… عاملة فيليبينية أُجبرت على ترك منزلها والعمل في لبنان لكنّ ذلك لم يعقها عن التطوّع ومساعدة الآخرين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More