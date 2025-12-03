مصنع صيني ينتج دمى جنسية على شكل أطفال... والجهات الرسمية تتحرك: إليكم التفاصيل

يخضع مصنع صيني يُزعَم أنه ينتج دمى جنسية تشبه الأطفال ويبيعها عبر منصات تسوّق إلكترونية كبرى، لتحقيق رسمي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.



وأفادت صحيفة "ذي بايبر" الإلكترونية بأنّ عددا من المصانع في مقاطعة غوانغدونغ الجنوبية تُنتج دمى يمكن تصميمها حسب الطلب تحمل "سمات إباحية تشبه الأطفال".



وتُباع هذه الدمى عبر منصات تجارة صينية بينها "تاوباو" و"شياو هونغشو" المشابهة لإنستغرام.



وقالت الجهات التنظيمية المحلية في مدينة هويتشو إنّ فريقا يحقق في مصنع يُزعم أنه يُنتج هذه الدمى، وأمره بـ"تعليق الإنتاج فورا".



وأُثير جدل شعبي خلال الشهر الفائت بعدما اتهمت السلطات الفرنسية منصة "شي إن" الالكترونية العملاقة ببيع دمى جنسية تشبه الأطفال.



وحظرت "شي إن" التي تأسست في الصين لكنّها تتخذ حاليا من سنغافورة مقرا، بيع الدمى الجنسية عبر مواقعها الإلكترونية بعد أن هدد وزير المال الفرنسي بحظر المنصة.