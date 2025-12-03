الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)

منوعات
2025-12-03 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;معجزة عيد الميلاد&quot;... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)

في حدث يوصف بـ"معجزة عيد الميلاد"، أعلنت حديقة حيوانات ماراكاي ديليسياز في فنزويلا عن ولادة شبلين من الأسود البيضاء المهددة بالانقراض، في 26 تشرين الثاني، ضمن برنامج خاص لحماية هذا النوع النادر وتكاثره.

وفتحت الحديقة باب المشاركة أمام الجمهور لاختيار اسمين للشبلين اللذين ينتميان إلى فصيلة تيمبافاتي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الارتباط بين المجتمع المحلي وجهود الحفظ البيئي. ووفق إدارة الحديقة، سيبقى الشبل الذكر مع والدته، فيما تتلقى الشبل الأنثى رعاية خاصة وتغذية بإشراف مباشر من الفريق الطبي، وفق ما نقل موقع ميرور.


وأعلنت حاكمة المنطقة، جوانا سانشيز، أنّ الشبلين سيُعرضان قريباً أمام الجمهور بعد التأكد من تطورهما الصحي، فيما أكدت رئيسة الحديقة، فانيسا رودريغيز، أن عملية توثيق نموهما بدأت وسيتم نشر الصور ومراحل التطور على المنصات الرسمية.

وقال بيان الحديقة: "مقيمونا الجدد يزأرون بحيوية البرية… نتيجة رعاية استثنائية وبيئة صُممت خصيصاً لتأمين أفضل ظروف النمو."

وأضاف البيان: "كل ولادة تمثل خطوة جديدة في مهمتنا لحماية الحياة البرية وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على الأنواع المهددة."
 


وتجدر الإشارة إلى أن الأسود البيضاء ليست مصابة بالمهق، بل يعود لونها النادر إلى طفرة جينية موجودة حصرياً في جنوب أفريقيا، خصوصًا منطقة تيمبافاتي. ولا يتجاوز عدد الأسود البيضاء في العالم 200 أسد فقط، بينها 10 في البرية، في حين لم يُرصد أي أسد أبيض بالغ في موطنه الطبيعي منذ عام 1992.

وتُعد ولادة الشبلين في فنزويلا أول ولادة من نوعها منذ عام 2023، ما يعزز الأمل بإعادة إحياء هذا النوع النادر والمهدد.

منوعات

الميلاد"...

شبلان

أبيضان

ينضمان

قائمة

السلالات

الأندر

العالم

(صور)

LBCI التالي
الولايات المتحدة تعتزم الحد من استخدام القردة في الأبحاث
ترفيع جيهان القسحنا ديب إلى رتبة ضابطة في وسام السعفات الأكاديمية الفرنسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-26

الملكة رانيا تعايد ابنتيها ممازحةً في عيد ميلادهما: "حفيداتي ينافسونكم بالغلاوة" (صورة)

LBCI
فنّ
2025-09-08

مصر ترشح فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمنافسة على جائزة الأوسكار

LBCI
فنّ
2025-10-27

إليسا تحتفل بعيد ميلادها بطريقة مبتكرة: "خبر عاجل" (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

البابا يحتفل بعيد ميلاده السبعين والمؤمنون يتمنون له عيد ميلاد سعيدًا في الفاتيكان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:25

"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"

LBCI
منوعات
10:08

"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل

LBCI
منوعات
09:12

مصنع صيني ينتج دمى جنسية على شكل أطفال... والجهات الرسمية تتحرك: إليكم التفاصيل

LBCI
منوعات
09:07

يوتيوب تنتقد قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصّر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:54

نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
2025-10-14

مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:59

توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:38

هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:07

إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
04:50

جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

LBCI
حال الطقس
01:49

منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
02:35

مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن

LBCI
خبر عاجل
01:44

رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:18

ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"

LBCI
خبر عاجل
03:19

نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More