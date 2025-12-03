"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)

وأعلنت حاكمة المنطقة، جوانا سانشيز، أنّ الشبلين سيُعرضان قريباً أمام الجمهور بعد التأكد من تطورهما الصحي، فيما أكدت رئيسة الحديقة، فانيسا رودريغيز، أن عملية توثيق نموهما بدأت وسيتم نشر الصور ومراحل التطور على المنصات الرسمية.وقال بيان الحديقة: "مقيمونا الجدد يزأرون بحيوية البرية… نتيجة رعاية استثنائية وبيئة صُممت خصيصاً لتأمين أفضل ظروف النمو."وأضاف البيان: "كل ولادة تمثل خطوة جديدة في مهمتنا لحماية الحياة البرية وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على الأنواع المهددة."

وتجدر الإشارة إلى أن الأسود البيضاء ليست مصابة بالمهق، بل يعود لونها النادر إلى طفرة جينية موجودة حصرياً في جنوب أفريقيا، خصوصًا منطقة تيمبافاتي. ولا يتجاوز عدد الأسود البيضاء في العالم 200 أسد فقط، بينها 10 في البرية، في حين لم يُرصد أي أسد أبيض بالغ في موطنه الطبيعي منذ عام 1992.وتُعد ولادة الشبلين في فنزويلا أول ولادة من نوعها منذ عام 2023، ما يعزز الأمل بإعادة إحياء هذا النوع النادر والمهدد.