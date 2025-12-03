الأخبار
"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)
منوعات
2025-12-03 | 09:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)
في حدث يوصف بـ"معجزة عيد الميلاد"، أعلنت حديقة حيوانات ماراكاي ديليسياز في فنزويلا عن ولادة شبلين من الأسود البيضاء المهددة بالانقراض، في 26 تشرين الثاني، ضمن برنامج خاص لحماية هذا النوع النادر وتكاثره.
وفتحت الحديقة باب المشاركة أمام الجمهور لاختيار اسمين للشبلين اللذين ينتميان إلى فصيلة تيمبافاتي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الارتباط بين المجتمع المحلي وجهود الحفظ البيئي. ووفق إدارة الحديقة، سيبقى الشبل الذكر مع والدته، فيما تتلقى الشبل الأنثى رعاية خاصة وتغذية بإشراف مباشر من الفريق الطبي، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
وأعلنت حاكمة المنطقة، جوانا سانشيز، أنّ الشبلين سيُعرضان قريباً أمام الجمهور بعد التأكد من تطورهما الصحي، فيما أكدت رئيسة الحديقة، فانيسا رودريغيز، أن عملية توثيق نموهما بدأت وسيتم نشر الصور ومراحل التطور على المنصات الرسمية.
وقال بيان الحديقة: "مقيمونا الجدد يزأرون بحيوية البرية… نتيجة رعاية استثنائية وبيئة صُممت خصيصاً لتأمين أفضل ظروف النمو."
وأضاف البيان: "كل ولادة تمثل خطوة جديدة في مهمتنا لحماية الحياة البرية وزيادة الوعي حول أهمية الحفاظ على الأنواع المهددة."
وتجدر الإشارة إلى أن الأسود البيضاء ليست مصابة بالمهق، بل يعود لونها النادر إلى طفرة جينية موجودة حصرياً في جنوب أفريقيا، خصوصًا منطقة تيمبافاتي. ولا يتجاوز عدد الأسود البيضاء في العالم 200 أسد فقط، بينها 10 في البرية، في حين لم يُرصد أي أسد أبيض بالغ في موطنه الطبيعي منذ عام 1992.
وتُعد ولادة الشبلين في فنزويلا أول ولادة من نوعها منذ عام 2023، ما يعزز الأمل بإعادة إحياء هذا النوع النادر والمهدد.
