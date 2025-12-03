الأخبار
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
2025-12-03 | 11:25
مشاهدات عالية
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
تحوّلت رحلة شابة فرنسية إلى المغرب بحثًا عن الحب إلى مأساة، بعدما انتهى بها الأمر مدفونة حيّة في حديقة رجل كانت تظن أنه شريك حياتها المستقبلي.
وتعرّفت مينا الحواري، البالغة 25 عامًا من جنوب شرق فرنسا، إلى رجل مغربي عبر الإنترنت، وبعد أسابيع من المحادثات شعرت بأنها وجدت "الشخص المناسب"، فحجزت تذكرة طائرة إلى فاس، حيث أقامت في فندق خمس نجوم قبل أن تلتقي به لأول مرة، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
لكن اللقاء الذي كان يُفترض أن يكون بداية قصة حب، تحوّل إلى كارثة. فبحسب اعترافات الرجل للشرطة، سقطت مينا فجأة ودخلت في غيبوبة مفاجئة خلال وجودها في منزله. وفي لحظة ذعر، اعتقد أنها ماتت. وبدل طلب المساعدة، قرر التخلص من "الجثة" عبر دفنها في قبر ضحل في حديقة منزله — من دون أن يتحقق حتى مما إذا كانت لا تزال تنبض بالحياة.
وكشفت الفحوصات الطبية اللاحقة أن مينا كانت مصابة بمرض السكري غير المشخّص، ودخلت في غيبوبة قبل دفنها، ليتبيّن أنها توفيت اختناقًا داخل التراب.
وبعد اختفائها، سافرت عائلتها من فرنسا إلى المغرب بحثًا عنها. وبمساعدة الشرطة، تم تعقّب الشاب الذي اعترف بفعلته، ليتم العثور على جثة مينا في الحديقة مدفونة بملابسها. وقد وُجهت إليه تهمة القتل غير العمد.
