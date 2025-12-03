الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
منوعات
2025-12-03 | 10:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"خرجت من تابوتها وبدأت بطهو الطعام"... عجوز تعود إلى الحياة قبل يوم من جنازتها وهذا ما حصل
عمّت حالة من الذعر إحدى القرى الصينية بعدما اكتشف الأهالي أن امرأة مسنّة، اعتقد الجميع أنها توفيت، عادت إلى الحياة قبل يوم واحد من موعد جنازتها، وخرجت من تابوتها بنفسها، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
ووُجدت المسنّة لي شيوفانغ (95 عاماً)، في مدينة بيليو بمقاطعة غوانغشي، بلا حركة في سريرها بعد معاناة مع إصابة في الرأس، فظنّ جيرانها أنها فارقت الحياة. وبحسب التقاليد المحلية، وُضعت في تابوت داخل منزلها بانتظار الجنازة.
لكن قبل بدء المراسم بيوم واحد فقط، تفاجأ الجيران حين وجدوا التابوت فارغاً. وبعد بحث سريع داخل المنزل، كانت المفاجأة الكبرى: لي شيوفانغ كانت جالسة بهدوء في المطبخ تطهو الطعام.
وقالت المسنّة بصوت ثابت: "نمت طويلاً… وعندما استيقظت كنت جائعة. قضيت وقتاً طويلاً أدفع غطاء التابوت حتى خرجت."
وأوضح الأطباء لاحقاً أن السيدة شيوفانغ تعرضت لما يُعرف بـ "الموت الاصطناعي"، وهي حالة نادرة يتوقف فيها التنفس ويبدو الشخص ميتاً بينما يظل الجسم دافئاً.
ولولا العادة الصينية التي تقضي بإبقاء التابوت داخل المنزل لأيام عدة، لكانت المرأة قد دُفنت وهي على قيد الحياة.
ورغم نجاتها، عانت شيوفانغ من خسارة قاسية، إذ جرى إحراق كل ممتلكاتها وفقاً لعادة محلية ترافق المتوفى إلى "العالم الآخر".
منوعات
تابوتها
وبدأت
الطعام"...
الحياة
جنازتها
التالي
الولايات المتحدة تعتزم الحد من استخدام القردة في الأبحاث
ترفيع جيهان القسحنا ديب إلى رتبة ضابطة في وسام السعفات الأكاديمية الفرنسية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-02
الجيش الإسرائيلي: توابيت تحمل 3 من الرهائن وصلت إلى إسرائيل قبل قليل
آخر الأخبار
2025-11-02
الجيش الإسرائيلي: توابيت تحمل 3 من الرهائن وصلت إلى إسرائيل قبل قليل
0
أخبار لبنان
2025-10-14
الأمن العام: "ليبان بوست" تبدأ باستقبال المعاملات الجديدة ابتداءً من يوم غد
أخبار لبنان
2025-10-14
الأمن العام: "ليبان بوست" تبدأ باستقبال المعاملات الجديدة ابتداءً من يوم غد
0
منوعات
2025-11-26
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
منوعات
2025-11-26
في مشهد صادم... "ترند" يشعل عروسين يوم زفافهما وهذا ما حصل (فيديو)
0
منوعات
2025-10-07
"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة
منوعات
2025-10-07
"هرمونات الحمل كانت تغذي الورم وهذا ما حصل معي"... أم تحوّل صدمة سرطان الثدي إلى رسالة حياة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:25
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
منوعات
11:25
"اعتقدت أنها ماتت"... سافرت بحثًا عن الحب فدُفنت حيّة على بُعد ألف ميل من منزل "حبيبها"
0
منوعات
09:46
"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)
منوعات
09:46
"معجزة عيد الميلاد"... شبلان أبيضان ينضمان إلى قائمة السلالات الأندر في العالم (صور)
0
منوعات
09:12
مصنع صيني ينتج دمى جنسية على شكل أطفال... والجهات الرسمية تتحرك: إليكم التفاصيل
منوعات
09:12
مصنع صيني ينتج دمى جنسية على شكل أطفال... والجهات الرسمية تتحرك: إليكم التفاصيل
0
منوعات
09:07
يوتيوب تنتقد قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصّر
منوعات
09:07
يوتيوب تنتقد قرار أستراليا حظر منصات التواصل الاجتماعي على القصّر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:54
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
خبر عاجل
06:54
نواف سلام للجزيرة: خطوة ضم دبلوماسي لبناني سابق إلى اللجنة محصنة سياسيًا وتحظى بمظلة وطنية
0
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
0
خبر عاجل
2025-10-14
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
خبر عاجل
2025-10-14
مخابرات الجيش اللبناني تتسلم من الجانب السوري الشابين اللبنانيين الذين اختطفا اليوم من منطقة حوش السيد علي عند نقطة جوسيه القاع الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
أخبار دولية
06:59
توجيهات لنتنياهو بإرسال مندوب إسرائيلي للقاء مسؤولين في لبنان... فمن هو؟ وهل اجتماعاته تقتصر على الميكانيزم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
تقارير نشرة الاخبار
06:38
هذا ما جرى في إجتماع الميكانيزم اليوم...
0
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
تقارير نشرة الاخبار
14:13
هدية من الـLBCI إلى البابا: شكر من القلب للقلب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
تقارير نشرة الاخبار
14:08
قراءة شاملة لرحلة البابا بمفاصلها كلها…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03
لقاء وجداني بين البابا وضحايا انفجار المرفأ...هذا ما اخبروه للـ LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
تقارير نشرة الاخبار
14:00
رحلة البابا الى بيروت… بين كلمات تشفي ووجوه تروي حكاية وجع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
تقارير نشرة الاخبار
13:57
الـ LBCI ترافق البابا في رحلة العودة إلى روما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
أمن وقضاء
02:07
إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات...
2
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
أخبار لبنان
04:50
جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"
3
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:49
منخفض جوي نهاية الأسبوع... هذه تفاصيل الطقس
4
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
أخبار لبنان
02:35
مصادر لبنانية للـLBCI: تعيين كرم يضغط على نتانياهو..وأورتاغوس إلى الأردن قبل عودتها مع وفد مجلس الأمن
5
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
خبر عاجل
01:44
رئاسة الجمهورية: تكليف سيمون كرم ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان
6
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
أخبار لبنان
02:18
ضغوط أميركية لضمّ مدنيين إلى اجتماعات الميكانيزم… ومصادر غربية للـLBCI: "من المبكر الحكم على نتائج الخطوة"
7
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
خبر عاجل
03:19
نتنياهو: هذه محاولة أولية لإرساء أساس للعلاقة والتعاون الاقتصادي مع لبنان وسأرسل ممثلا إلى اجتماع مع مسؤولين حكوميين في لبنان
8
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:55
مزاعمُ إسرائيلية عن لبنان إلى أورتاغوس... هذا ما في التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More