حادثة طعن تهز مركز تسوق غرب سيدني... إليكم تفاصيل ما حصل!

استُدعيت خدمات الطوارئ إلى نورث تيراس في بانكستاون عقب ورود بلاغات عن وقوع اعتداء في وضح النهار بمركز تسوق مزدحم في غرب سيدني.



وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجدت رجلًا يبلغ من العمر 55 عامًا مصابًا بطعنة في البطن.



وعالج المسعفون الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى مستشفى ليفربول، وفق ما نقل موقع