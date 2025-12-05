الأخبار
محتجون يقتحمون فندقًا فاخرًا في لندن ويفرغون فضلات حصان في الردهة الرئيسية... مشهد صادم وثقته الكاميرات! (فيديو)

منوعات
2025-12-05 | 14:30
محتجون يقتحمون فندقًا فاخرًا في لندن ويفرغون فضلات حصان في الردهة الرئيسية... مشهد صادم وثقته الكاميرات! (فيديو)

أعلن مجموعة من المحتجين في لندن مسؤوليتهم عن حادثة مثيرة للجدل، تمثّلت في سكب أكوام من الروث داخل بهو فندق ريتز لندن الفاخر.

وفي فيديو نشرته مجلة "بيبول"، ظهر ثلاثة أشخاص وهم يفرغون أكياساً ضخمة من الروث تحت شجرة عيد الميلاد في الردهة، في مشهد أثار صدمة العاملين وروّاد الفندق.

وأكدت شرطة العاصمة البريطانية في بيان للمجلة أنها استجابت لبلاغ عن "تخريب متعمّد داخل أحد الفنادق"، مشيرة إلى أنه لم يتم تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث وهوية المتورطين.

آخر الأخبار

منوعات

محتجون

إفراغ

أكياس

روث

فضلات حصان

ردهة

فندق

ريتز

فاخر

لندن

بريطانيا

شجرة

عيد الميلاد

الشرطة.

