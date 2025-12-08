بعد جنون Labubu… دمية جديدة تدخل خط المنافسة: "ميرومي" تقترب من خطف الصدارة عالمياً (صور)





وطُوّر Mirumi من قبل شركة Yukai Engineering اليابانية، وعُرض لأول مرة مطلع العام خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) كنسخة تجريبية، قبل أن يصبح اليوم جاهزاً للطلب المسبق، على أن يبدأ شحن أولى الوحدات في أيار المقبل.



وقال شونسوكي أوكي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الهدف من ابتكار Mirumi هو "خلق لحظات صغيرة من الفرح في الأماكن العامة"، مضيفاً:

"أردنا إعادة إنتاج تلك النظرة البريئة التي يقوم بها طفل في حضن والدَيه… اللحظة التي تذيب القلوب وتجعل الجميع يبتسم."



