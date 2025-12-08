الأخبار
بعد جنون Labubu… دمية جديدة تدخل خط المنافسة: "ميرومي" تقترب من خطف الصدارة عالمياً (صور)

2025-12-08
بعد جنون Labubu… دمية جديدة تدخل خط المنافسة: "ميرومي" تقترب من خطف الصدارة عالمياً (صور)

بعد الانتشار الكبير لدمى Labubu، برز منافس جديد قد يخطف الأضواء هذا العام: روبوت صغير يُدعى Mirumi، صُمّم ليكون أكسسواراً لطيفاً يلتصق بالحقائب ويمنح أصحابها لمحات تفاعلية شبيهة بنظرات الأطفال، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويستخدم الروبوت الجديد — الذي يشبه دمية محشوة على هيئة كسلان — ذراعين طويلتين للتشبث بأي حقيبة أو عمود بشكل آمن. وبفضل مستشعرات صوت ولمس وحركات خجولة، يلتفت Mirumi نحو المارة عند سماع الأصوات، ثم يشيح بنظره بخجل.
 


وطُوّر Mirumi من قبل شركة Yukai Engineering اليابانية، وعُرض لأول مرة مطلع العام خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) كنسخة تجريبية، قبل أن يصبح اليوم جاهزاً للطلب المسبق، على أن يبدأ شحن أولى الوحدات في أيار المقبل.

ورغم أن الروبوت لا يؤدي وظائف عملية، إلا أن سعره ليس بسيطاً، إذ يبلغ نحو 142 دولاراً للقطعة الواحدة.
 


وقال شونسوكي أوكي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الهدف من ابتكار Mirumi هو "خلق لحظات صغيرة من الفرح في الأماكن العامة"، مضيفاً:
"أردنا إعادة إنتاج تلك النظرة البريئة التي يقوم بها طفل في حضن والدَيه… اللحظة التي تذيب القلوب وتجعل الجميع يبتسم."

وتم تزويد الروبوت بمستشعرات في الرأس للاستجابة للمس، ويتحرك تلقائياً في بعض الأحيان ليبدو أكثر حيوية. أما بطاريته فتُشحن عبر USB-C، ويكتفي بهزّ رأسه لتنبيه المستخدم بانخفاض الشحن.
 


ورغم بساطة وظيفة الروبوت، بدأ Mirumi يحقق ضجة على مواقع التواصل، حيث يرى البعض أنه سيكون "خليفة Labubu" كأحدث صيحة في عالم الإكسسوارات اللطيفة، مع تعليقات تمزج بين الحماس والحنين إلى الألعاب الطفولية.

ومع أن الروبوت متاح حالياً للطلب فقط عبر Kickstarter، تؤكد الشركة أن طرحه الرسمي سيتم في نيسان 2026.

