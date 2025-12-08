بوريس جونسون يرقص بزيّ "جنية" في عيد ميلاد ابنته… والفيديو يشعل مواقع التواصل (فيديو)

احتفل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون بعيد ميلاد ابنته رومي الرابع بطريقة غير مألوفة، إذ ظهر في فيديو متداول وهو يرقص مرتدياً زيّ "بيكسي" مع أجنحة خرافية، ويؤدي رقصة الـ"Cha Cha Slide" الشهيرة، في مشهد لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت رومي، وهي الطفل الثاني لبوريس وزوجته كاري جونسون، عامها الرابع الأسبوع الماضي. وفي منشور عبر إنستغرام، شاركت كاري لقطات من الاحتفال، وكتبت: "احتفلنا في نهاية الأسبوع بعيد ميلاد رومي الرابع (مبكراً قليلاً). كان الحفل بموضوع الجنيات والبيكسي، وكانت فوضى عارمة… لكنها استمتعت بكل لحظة. شكراً لكل من جعل اليوم ممتعاً إلى هذا الحد".

وظهر بوريس في الفيديو وهو يرقص بحماس إلى جانب مؤدية ترتدي زيّ شخصية تينكربيل من ديزني، ما أضفى جواً مرحاً على الحفل.

كاري وجّهت أيضاً تحية لزوجها، وكتبت: "تحية لزوجي الرائع الذي لم يكتفِ بارتداء زيّ بيكسي لإسعاد صغيرتنا، بل حاول أيضاً أداء الرقصة ليشجّع الجميع على دخول ساحة الرقص… أسطورة".