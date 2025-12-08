رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية... رئيس وزراء بريطانيا يطلق حساباً على "تيك توك"

أطلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"، على الرغم من أنّ التطبيق لا يزال محظوراً على الأجهزة الحكومية في المملكة المتحدة بسبب مخاوف أمنية.

وكانت حكومة ريشي سوناك قد فرضت في عام 2023 حظراً على استخدام تيك توك في الهواتف والأجهزة الصادرة عن الإدارات الحكومية، وذلك بعد مراجعة أُجريت بشأن المخاطر المحتملة المرتبطة بالشركة الأم الصينية ByteDance.

وأكدت داونينغ ستريت أن حساب رئيس الوزراء يُدار ضمن إجراءات أمنية صارمة، مشيرة إلى وجود "ضوابط حماية" مشابهة لتلك المطبقة على الحساب الرسمي للحكومة البريطانية على المنصة.