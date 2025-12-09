الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جرّاح عربي يُقدم على فعل صادم... أنهى حمل حبيبته أثناء نومها بهذه الطريقة!

منوعات
2025-12-09 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جرّاح عربي يُقدم على فعل صادم... أنهى حمل حبيبته أثناء نومها بهذه الطريقة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
جرّاح عربي يُقدم على فعل صادم... أنهى حمل حبيبته أثناء نومها بهذه الطريقة!

يواجه جرّاح مقيم في ولاية أوهايو الأميركية يُدعى حسن-جيمس عباس تهماً خطيرة بعد أن اتُّهم بوضع حبوب إجهاض مسحوقة في فم حبيبته أثناء نومها، ما أدى إلى إنهاء حملها دون موافقتها.

وبحسب السلطات، تمكّن عباس، البالغ من العمر 32 عاما وهو طبيب مقيم في الجراحة بجامعة توليدو، من الحصول بسهولة على الدواء من خلال اسم زوجته المنفصلة عنه عبر طبيب يقدم خدمات عبر التطبيب عن بُعد.

وقالت السلطات إن الطبيب أجبر حبيبته على تناول الجرعة العام الماضي بعدما علم بحملها. وقد نجت المرأة من الحادثة، لكنها أكدت أن الدواء أنهى حملها بالكامل.

وتشير التقارير إلى أن العلاقة بين الطرفين لم تكن تتجاوز شهرين حين اكتشفت المرأة حملها في كانون الأول 2024. وبعد أن أرسلت إليه نتيجة اختبار الحمل معتقدة أنها "خبر سعيد"، فوجئت بأن ردّه كان عبر اتصال صاخب وصراخ.

وخلال تلك المكالمة، علمت للمرة الأولى أن عباس متزوج لكن منفصل عن زوجته، وهو ما شكّل صدمة إضافية لها.

التحقيقات ما تزال مستمرة، فيما يواجه الطبيب اتهامات قد تُعرضه للمساءلة الجنائية والمهنية.

آخر الأخبار

منوعات

جراح

حبيبة

أميركا

اجهاض

النوم

طفل

حبوب.

LBCI التالي
غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب
فيضان يهدّد آثارًا مصرية داخل متحف اللوفر… وتحذيرات سابقة لم تُؤخذ بجدّية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-11-27

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
منوعات
2025-11-04

كتبها أثناء سجنه عام 1899... عرض رسالة ونستون تشرشل إلى حبيبته الأولى في مزاد مقابل هذا المبلغ!

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

الجيش يوقف سفينة "Hawk III" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية بطريقة غير قانونية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-30

قوة إسرائيلية دخلت مبنى البلدية في بليدا وقتلت موظفًا خلال نومه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:11

عام الدم والولادة الجديدة... تنبؤات مخيفة لنوستراداموس لسنة 2026 وهذا ما جاء فيها

LBCI
منوعات
05:44

غوغل تواجه تحقيقا في الاتحاد الأوروبي حول ملخصات الذكاء الاصطناعي ويوتيوب

LBCI
منوعات
2025-12-08

فيضان يهدّد آثارًا مصرية داخل متحف اللوفر… وتحذيرات سابقة لم تُؤخذ بجدّية

LBCI
منوعات
2025-12-08

رغم حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية... رئيس وزراء بريطانيا يطلق حساباً على "تيك توك"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-08

سلام استقبل كبارة ومحمد الحوت ووفدا الهيئات الاقتصادية

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

وزارة الخزانة الأميركية: تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران

LBCI
منوعات
2025-12-08

ما عثرا عليه مدفونا تحت الدرج في منزلهما الجدبد صادم... "يجب أن تُكتشف بعد موتي ورحيلي" (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
13:30

دراسة تكشف: ما هي أكثر 10 قرارات الّتي تثير قلق الناس؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:05

سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق

LBCI
أمن وقضاء
13:59

الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أزمات ثقيلة تمر على اللبنانيين مقابل ثروات معطّلة قد تكون مفتاح الإنقاذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مؤتمر دعم الجيش بين الترقّب والضغط لودريان يحاول… والقرار الدولي لم يصدر بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

شارع الشرع بوجه شارع السيّد...في ذكرى سقوط الأسد

LBCI
أخبار دولية
13:18

على وقع التهديدات الإسرائيلية للبنان... واشنطن تبلغ تل أبيب: لا نرغب بأي تصعيد إضافي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:21

منخفض جوي حتى يوم الجمعة... وأمطار غزيرة متوقعة

LBCI
اقتصاد
02:12

ارتفاع في سعر الغاز... إليكم الجدول الجديد لأسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
11:15

قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي

LBCI
أمن وقضاء
07:17

غادر منزله ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل

LBCI
أمن وقضاء
11:53

أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
12:50

لودريان من معراب: Quand je parle je parle

LBCI
أخبار لبنان
08:33

المكتب الإعلامي لوزير الطاقة: ما نعمل على معالجته اليوم هو نتائج التقصير الفاضح للبستاني وزملائها وزراء "التيار"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More