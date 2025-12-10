الأخبار
"لا أريد الموت بعيدًا عن ابنتي"... بعد سنوات من القطيعة ومحاولات التواصل معه: ميغان ماركل تراسل والدها
2025-12-10 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لا أريد الموت بعيدًا عن ابنتي"... بعد سنوات من القطيعة ومحاولات التواصل معه: ميغان ماركل تراسل والدها
أعلن متحدث باسم ميغان ماركل، دوقة ساسكس وزوجة الأمير البريطاني هاري، إنها تمكنت من إرسال رسالة إلى والدها الذي يتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات على الرغم من خرق صحيفة ديلي ميل "للحدود الأخلاقية الواضحة" من خلال تقديم تغطية إخبارية من جوار فراش مرضه، بحسب وكالة رويترز.
وتأتي هذه الانتقادات قبل أسابيع من بدء الأمير هاري دعواه القضائية بشأن الخصوصية المقدمة ضد شركة دي.إم.جي ميديا التي تنشر صحيفة ديلي ميل.
وتفيد التقارير بأن توماس ماركل، والد ميغان، يرقد في مستشفى في الفلبين بعد بتر ساقه.
وقال المتحدث الرسمي إن ميغان، التي تزوجت من الابن الأصغر للملك تشارلز في 2018، تحاول التواصل مع والدها بعد سنوات من القطيعة.
وقال متحدث باسم الدوقة اليوم الأربعاء "نظرا لأن مراسل صحيفة ديلي ميل ظل إلى جانب والدها طوال الوقت وكان يبث كل تواصلها معه وينتهك الحدود الأخلاقية الواضحة، فقد كان من الصعب للغاية على الدوقة التواصل مع والدها على انفراد على الرغم من محاولاتها على مدى الأيام القليلة الماضية".
وأضاف "بدعم من جهات اتصال موثوقة، أصبحت مراسلاتها الآن بين يديه بأمان".
بدوره، صرح توماس ماركل، الذي أفادت التقارير ببتر ساقه اليسرى، لصحيفة "ميل أون صنداي" بأنه لا يرغب في الموت بعيدًا عن ابنته، وفق ما نقل موقع
بي بي سي
.
وأعرب عن رغبته في لقاء أحفاده، الأمير آرتشي (ست سنوات) والأميرة ليليبيت (أربع سنوات)، بالإضافة إلى زوج ميغان، دوق ساسكس.
