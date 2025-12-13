بعد مرور نحو سنتين على إصابته بالسرطان... هذا ما أعلنه الملك تشارلز الثالث

أعلن الملك تشارلز الثالث أنه سيتمكن من الخضوع لبرنامج علاجي مُخفّف في عام 2026، وذلك بعد إصابته بالسرطان منذ نحو سنتين.



وبُثّت رسالة تلفزيونية مسجّلة مسبقاً للملك تشارلز والتي استمرت ست دقائق، ضمن برنامج تلفزيوني على القناة الرابعة يهدف إلى الترويج للوقاية من السرطان وجمع التبرعات لأبحاثه.



وقال الملك البالغ من العمر 77 عاما "تشكل نقطة التحوّل هذه نعمة شخصية وتجسيدا للتقدّم الملحوظ الذي أُحرز في علاج السرطان في السنوات الأخيرة. وآمل أن يشجع ذلك الـ50% من بيننا الذين سيُشخّصون بهذا المرض في مرحلة ما من حياتهم".



كما شجّع البريطانيين على إجراء الفحوصات في أقرب وقت ممكن لزيادة فرص شفائهم.



وأعرب تشارلز الثالث عن "قلقه البالغ" عندما علم أن "تسعة ملايين شخص على الأقل في بلادنا لا يُجرون فحوصات الكشف المُتاحة لهم".



واعتبر أن "هذا يعني ضياع تسعة ملايين فرصة على الأقل للتشخيص المبكر"، مشددا على أن "الفحص ينقذ الأرواح".



المصدر: فرانس برس