اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة
منوعات
2025-12-15 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة
كشف رجل كيف عثر على رفات والده بعد عقود من اختفائه، مدفونة تحت منزل العائلة الذي نشأ فيه.
واختفى جورج كارول عام 1963، حين كان ابنه مايكل لا يتجاوز عمره ثمانية أشهر. وعلى مدى سنوات، أخبرته والدته الراحلة دوروثي أن والده خرج من المنزل لشراء السجائر و"لم يعد أبداً". بل وانتشرت داخل العائلة شائعات تفيد بأن جورج بدأ حياة جديدة مع امرأة التقاها في كوريا أثناء خدمته في الجيش الأميركي خلال الحرب الكورية، وفق ما نقل موقع
ميرور
.
غير أن الحقيقة الصادمة لم تُكشف إلا بعد عقود. فقد قال مايكل إن الاكتشاف المرعب حصل في منزل العائلة في لونغ آيلاند – نيويورك، بعدما زارت شقيقته جين كينيدي عرّافة عام 2010، أخبرتها بأن والدها قُتل ودُفن في منزل العائلة.
مايكل، الذي اشترى المنزل من والدته عام 1993 قبل وفاتها بخمس سنوات بعد صراع مع السرطان، قال إنه بدأ لاحقاً بالحفر بحثاً عن إجابات حول لغز اختفاء والده. وبمساعدة ولديه كريس ومايك جونيور، توصل إلى الاكتشاف المروّع.
ومن المقرر أن يروي مايكل تفاصيل القصة كاملة في فيلم وثائقي جديد بعنوان “The Secrets We Bury” (الأسرار التي ندفنها).
وقالت منتجة الوثائقي باتريشيا إي. غيليسبي قالت لشبكة Fox News إن مايكل وشقيقته جين وُصِفا لسنوات بالجنون، وأضافت: "قيل لهما دائماً: والدكما رحل، لماذا لا تتقبلان ذلك؟"، وأشارت إلى أن حل لغز الاختفاء فتح الباب أمام كشف "مئات الأسرار الصغيرة الأخرى".
وأضافت: "عندما تفقد شخصاً تحبه، تبقى هناك دائماً أسئلة وأحاديث لم تكتمل. وبالنسبة لجين، كانت زيارة العرّافة محاولة لإجراء ذلك الاتصال البعيد مع العالم الآخر."
وأشار الوثائقي أيضاً إلى أن شقيق جورج أخبر مايكل بأن أفراداً من العائلة كانوا يعتقدون منذ زمن أن جورج قُتل.
وبعد العثور على الرفات، أبلغ مايكل الشرطة، وأكدت الفحوص الجنائية أن العظام تعود لوالده، ليُصنَّف موته رسمياً كجريمة قتل. وأظهرت التحاليل أن رضوضاً قوية في الرأس أدت إلى كسر في الجمجمة.
وفي الفيلم الوثائقي، قال مايكل إنه يعتقد أن زوج والدته ريتشارد دارِس كان وراء مقتل والده. إلا أن دارس لم يُحقّق معه جنائياً في هذا الشأن، وقد توفي عام 2018 عن عمر 77 عاماً.
ووفقاً للوثائقي، كان زوج الأم يعمل كعامل صيانة، وكان قد تردد إلى منزل العائلة قبل فترة قصيرة من اختفاء جورج، قبل أن يتزوج لاحقاً من دوروثي بعد اختفاء زوجها.
كما كشف الوثائقي، نقلاً عن Fox News، أن جورج كارول لم يُبلّغ رسمياً عن اختفائه للشرطة في ذلك الوقت.
منوعات
