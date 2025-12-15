الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة

منوعات
2025-12-15 | 09:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اختفى والده منذ 1963… عرّافة كشفت السرّ: رفاته كانت مدفونة تحت منزل العائلة وهذه الحقيقة الصادمة

كشف رجل كيف عثر على رفات والده بعد عقود من اختفائه، مدفونة تحت منزل العائلة الذي نشأ فيه.

واختفى جورج كارول عام 1963، حين كان ابنه مايكل لا يتجاوز عمره ثمانية أشهر. وعلى مدى سنوات، أخبرته والدته الراحلة دوروثي أن والده خرج من المنزل لشراء السجائر و"لم يعد أبداً". بل وانتشرت داخل العائلة شائعات تفيد بأن جورج بدأ حياة جديدة مع امرأة التقاها في كوريا أثناء خدمته في الجيش الأميركي خلال الحرب الكورية، وفق ما نقل موقع ميرور.

غير أن الحقيقة الصادمة لم تُكشف إلا بعد عقود. فقد قال مايكل إن الاكتشاف المرعب حصل في منزل العائلة في لونغ آيلاند – نيويورك، بعدما زارت شقيقته جين كينيدي عرّافة عام 2010، أخبرتها بأن والدها قُتل ودُفن في منزل العائلة.

مايكل، الذي اشترى المنزل من والدته عام 1993 قبل وفاتها بخمس سنوات بعد صراع مع السرطان، قال إنه بدأ لاحقاً بالحفر بحثاً عن إجابات حول لغز اختفاء والده. وبمساعدة ولديه كريس ومايك جونيور، توصل إلى الاكتشاف المروّع.

ومن المقرر أن يروي مايكل تفاصيل القصة كاملة في فيلم وثائقي جديد بعنوان “The Secrets We Bury” (الأسرار التي ندفنها).

وقالت منتجة الوثائقي باتريشيا إي. غيليسبي قالت لشبكة Fox News إن مايكل وشقيقته جين وُصِفا لسنوات بالجنون، وأضافت: "قيل لهما دائماً: والدكما رحل، لماذا لا تتقبلان ذلك؟"، وأشارت إلى أن حل لغز الاختفاء فتح الباب أمام كشف "مئات الأسرار الصغيرة الأخرى".

وأضافت: "عندما تفقد شخصاً تحبه، تبقى هناك دائماً أسئلة وأحاديث لم تكتمل. وبالنسبة لجين، كانت زيارة العرّافة محاولة لإجراء ذلك الاتصال البعيد مع العالم الآخر."

وأشار الوثائقي أيضاً إلى أن شقيق جورج أخبر مايكل بأن أفراداً من العائلة كانوا يعتقدون منذ زمن أن جورج قُتل.

وبعد العثور على الرفات، أبلغ مايكل الشرطة، وأكدت الفحوص الجنائية أن العظام تعود لوالده، ليُصنَّف موته رسمياً كجريمة قتل. وأظهرت التحاليل أن رضوضاً قوية في الرأس أدت إلى كسر في الجمجمة.

وفي الفيلم الوثائقي، قال مايكل إنه يعتقد أن زوج والدته ريتشارد دارِس كان وراء مقتل والده. إلا أن دارس لم يُحقّق معه جنائياً في هذا الشأن، وقد توفي عام 2018 عن عمر 77 عاماً.

ووفقاً للوثائقي، كان زوج الأم يعمل كعامل صيانة، وكان قد تردد إلى منزل العائلة قبل فترة قصيرة من اختفاء جورج، قبل أن يتزوج لاحقاً من دوروثي بعد اختفاء زوجها.

كما كشف الوثائقي، نقلاً عن Fox News، أن جورج كارول لم يُبلّغ رسمياً عن اختفائه للشرطة في ذلك الوقت.

منوعات

والده

1963…

عرّافة

السرّ:

رفاته

مدفونة

العائلة

الحقيقة

الصادمة

LBCI التالي
حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!
في أستراليا... انفجار يحوّل أحد المطاعم إلى رماد: إليكم ما حصل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-09-17

بعد هجوم حيتان الأوركا على اليخوت السياحية... خبراء يكشفون: سلوكها ليس عدوانيا وهذه الحقيقة الصادمة

LBCI
منوعات
2025-11-07

"صديق العائلة قتل والدينا ثم أخذنا لتناول الطعام"... إليكم تفاصيل القصة الصادمة

LBCI
منوعات
2025-11-07

من حفل زفاف إلى فيلم رعب... عروس تصدم بقاعة موبوءة و"منزل للبيع" وهذه التفاصيل الصادمة

LBCI
منوعات
2025-12-08

ما عثرا عليه مدفونا تحت الدرج في منزلهما الجدبد صادم... "يجب أن تُكتشف بعد موتي ورحيلي" (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:09

موظفو متحف اللوفر في باريس يصوتون "بالإجماع" على مواصلة الإضراب

LBCI
منوعات
08:38

في اليوم العالمي للشاي... صدفة أدت الى اكتشافه منذ 4000 سنة: إليكم قصة المشروب الأكثر شعبية في العالم

LBCI
منوعات
08:18

"إذا حصل لي شيء ستعرفين مع من كنت"... التقط لها صورتها الأخيرة ثم نفذ انتقامه: إليكم ما حصل (صورة)

LBCI
منوعات
04:47

حبّه لكرة القدم غيّر حياته... رحلة خسارة الوزن خاضها شاب عشريني بطريقة لافتة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-09

المكتب الاعلامي لوزير العدل: آليات جديدة لتعزيز التنسيق اللبناني - السوري

LBCI
أخبار دولية
2025-12-09

ترامب وجد بعض القادة الأوروبيين "أغبياء" ووصف سياستهم حول الهجرة بالكارثية

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-20

مجد حرب لـ "عشرين 30": نزع سلاح حزب الله ليس تنازل لإسرائيل بل انتصار لمبدأ الدولة اللبنانية

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-10

الجمارك تضبط أكثر من 50 دراجة نارية مخالفة لشروط الاستيراد داخل مستودع في بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:32

رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي

LBCI
أخبار دولية
03:30

رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية

LBCI
أخبار لبنان
13:47

الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:30

"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"

LBCI
أمن وقضاء
07:07

جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها

LBCI
أمن وقضاء
08:11

معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..

LBCI
أمن وقضاء
11:16

"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود

LBCI
أخبار دولية
00:11

الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية

LBCI
اقتصاد
08:02

مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير

LBCI
أمن وقضاء
12:51

الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية

LBCI
أمن وقضاء
12:37

الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More