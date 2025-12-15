في اليوم العالمي للشاي... صدفة أدت الى اكتشافه منذ 4000 سنة: إليكم قصة المشروب الأكثر شعبية في العالم

يحتفل العالم في 15 كانون الأول باليوم العالمي للشاي، المشروب الأكثر استهلاكاً على مستوى العالم، متقدّماً على القهوة والمشروبات الغازية. ولا يقتصر هذا اليوم على احتفاء عشّاق الشاي بمذاقه وأصنافه المتنوعة، بل يسلّط الضوء بشكل أساسي على أثر تجارة الشاي في حياة المزارعين والعمّال حول العالم.وتعود أصول الشاي إلى الصين، حيث استُخدم في بداياته لأغراض طبية، قبل أن ينتقل في القرن السابع عشر إلى المملكة المتحدة، ليصبح لاحقاً مشروباً يومياً عالمياً. وتشمل أنواعه الرئيسية: الشاي الأسود، الأخضر، الأبيض، الأعشاب، الأوولونغ، والبوير.ورغم أن الاحتفال باليوم العالمي للشاي بدأ عام 2005 بمبادرة من النقابات العمالية، اعتمدت الأمم المتحدة في عام 2019 يوماً إضافياً للاحتفال بالشاي في 21 أيار، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المشروب عالمياً.وتروي الأساطير الصينية أن اكتشاف الشاي يعود إلى أكثر من 4000 عام، حين سقطت أوراق شجرة في إناء ماء مغلي كان قد أعدّه خدم الإمبراطور نون شين، لينبعث منها عطر لافت دفعه لتذوق الشراب، فتولد أول فنجان شاي في التاريخ.وفي القرن السادس عشر، نقل التجار الهولنديون الشاي إلى أوروبا، حيث تحوّل إلى سلعة تجارية رئيسية مع تأسيس شركة الهند الشرقية في إنكلترا، قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم.واليوم، يُزرع الشاي في أكثر من 35 دولة، ويدعم سبل عيش أكثر من 13 مليون شخص، ما يجعله عنصراً أساسياً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الدول المنتجة.ويهدف اليوم العالمي للشاي إلى تعزيز الإنتاج المستدام، والدفاع عن حقوق العمّال، وضمان الأجور العادلة، وتحسين شروط السلامة، ودعم حقوق المرأة، وتنظيم المنافسة في هذا القطاع الحيوي، من الحقول وصولاً إلى أكواب المستهلكين.وتُنظم بهذه المناسبة ندوات وحملات توعوية وعروض عامة، بهدف تقوية اتحادات مزارعي الشاي، والاعتراف بقيمته ليس فقط كمحصول تصديري مهم، بل كجزء أصيل من التراث الثقافي العالمي.