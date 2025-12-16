وسط خلافات ثنائية... حزن في اليابان قبل مغادرة آخر حيواني باندا عملاقة إلى الصين

بعد يوم واحد من انتشار أنباء عن أن اليابان ستفقد قريبا آخر اثنين من حيوانات الباندا العملاقة وأنه سيتم نقلهما للصين، توافد الآلاف من المعجبين على حديقة حيوان أوينو في طوكيو اليوم الثلاثاء وانهمرت دموع الكثيرين أثناء توديعهما.



وأثار إعلان انتقال الباندا شياو شياو ولي لي، البالغتين من العمر أربع سنوات، إلى الصين في نهاية كانون الثاني، قبل الموعد النهائي الذي كان مقررا في 20 شباط، ضجة واسعة أمس الاثنين وتسبب في خيبة أمل لشعب لطالما عشق الباندا. ورغم أن انتقالهما إلى الصين كان مخططا له مسبقا، فإن مغادرتهما من طوكيو تحمل دلالات رمزية عميقة في وقت تشهد فيه العلاقات الصينية اليابانية تدهورا بسبب قضايا جيوسياسية.



وتصدر اسما شياو شياو ولي لي عناوين الأخبار اليوم والتقطت كاميرات التلفزيون حشودا من الزوار يرتدون قبعات الباندا ويحملون حقائب عليها صورها، مشكلين طوابير طويلة منذ الصباح الباكر.



وولد التوأمان في حديقة الحيوان في حزيران 2021، وأصبحا من أبرز معالمها منذ رحيل والديهما العام الماضي. وبمجرد رحيلهما، ستخلو اليابان من الباندا لأول مرة منذ عام 1972 وهو العام الذي شهد تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الصين.



وضمن سياسة دبلوماسية الباندا، عُرفت الصين بتاريخها في إعارة حيوانات الباندا لمكافأة حلفائها، واستعادتها أحيانا للتعبير عن استيائها. وعادة ما تعود حيوانات الباندا العملاقة، وهي حيوانات موطنها الأصلي الصين، إلى موطنها بعد انتهاء اتفاقية الإعارة، ولا يستثنى من ذلك الصغار المولودة في الخارج.





