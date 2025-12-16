خطوبة جديدة في عائلة ترامب: الرئيس يعلن ارتباط نجله الأكبر للمرة الثالثة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن ابنه الأكبر دونالد ترامب الابن خطب سيدة المجتمع بيتينا أندرسون.



ووفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز في وقت متأخر من أمس الاثنين فقد أعلن الرئيس هذا النبأ في حفل بالبيت الأبيض.



وهذه هي المرة الثالثة التي يخطب فيها دونالد ترامب الابن الذي ظل متزوجا من الممثلة وعارضة الأزياء السابقة فانيسا لمدة 12 عاما ولديهما خمسة أطفال، إلى أن تقدمت فانيسا بطلب للطلاق عام 2018. وخطب لاحقا الشخصية التلفزيونية الأميركية كيمبرلي غيلفويل.



وتشير تقارير إعلامية إلى أن ترامب الابن وأندرسون يتواعدان منذ عام تقريبا وسافرا إلى مدينة أودايبور الهندية لحضور حفل زفاف الشهر الماضي.