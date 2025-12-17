الأخبار
اتهام مراهق بقتل طفلة عمرها 9 سنوات في بريطانيا... إليكم ما حصل

2025-12-17 | 07:10
اتهام مراهق بقتل طفلة عمرها 9 سنوات في بريطانيا... إليكم ما حصل
اتهام مراهق بقتل طفلة عمرها 9 سنوات في بريطانيا... إليكم ما حصل

أعلنت الشرطة البريطانية أنها وجهت تهمة القتل إلى فتى يبلغ من العمر 15 عاما الأربعاء بعد وفاة طفلة في التاسعة من عمرها في جنوب غرب إنكلترا.

وأضافت الشرطة أن تشريح الجثة أظهر أن الطفلة آريا ثورب توفيت يوم الاثنين نتيجة طعنة واحدة.

وأودع الصبي، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه بسبب صغر سنه، الحبس الاحتياطي وسيمثل أمام محكمة في بريستول في الساعات القليلة القادمة.

وذكرت الشرطة في بيان أنه جرى إلقاء القبض عليه في منطقة قريبة من المنزل في ويستون سوبر ماري حيث عُثر على الفتاة.

وقالت ضابطة الشرطة جين أبلفورد في بيان "الفقدان المأساوي لفتاة صغيرة إلى هذا الحد تسبب في قدر كبير من الصدمة والحزن، مع شعور بالغ بالخسارة في أرجاء المجتمع"، مضيفة أن هذا الوقت "بالغ الصعوبة" لعائلة ثورب.
 

